年節治安不鬆懈 警加強宣導守護民眾過好年

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】年節將至，為強化警民互動並守護社區治安，基隆市警察局第四分局安樂派出所於民國115年2月7日上午，由所長陳品碩率領同仁走訪轄內彩券行及果菜市場等年節重要場所，向業者與民眾致意，並進行反詐騙及年節防竊宣導。

警方針對年節期間人潮眾多、金流往來頻繁的特性，加強向商家宣導防竊重點，提醒妥善保管現金、彩券及貴重物品，避免大量現金外露，並留意周遭可疑人員；同時向民眾說明常見詐騙手法，呼籲勿輕信陌生來電或訊息，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110請求協助。

第四分局長侯興龍表示，年節期間外出及採買活動頻繁，提醒民眾務必留意隨身財物並確實做好住家防護；警方將持續透過巡邏與宣導，深化警民合作，共同守護社區治安，讓民眾安心、平安過好年。