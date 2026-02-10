年節注意飲食衛生 避免暴飲暴食引發急性腎損傷

黃政斌醫師呼籲，年節期間應注意飲食衛生，避免暴飲暴食。





年節期間飲食稍有不慎，容易引發急性腸胃炎。腎臟科醫師提醒，民眾若出現嚴重上吐下瀉，除了常見的電解質不平衡外，因脫水導致腎臟血流不足，也可能引發急性腎損傷（Acute Kidney Injury, AKI），嚴重時甚至可能危及生命。

臺北榮總新竹分院腎臟科黃政斌醫師分享兩位臨床案例：

一名50多歲男性，本身患有高血壓，長期規則服用降血壓藥物，過去門診追蹤顯示腎功能穩定，屬正常範圍。日前參加尾牙聚會，餐後數小時內出現劇烈腹瀉及反覆嘔吐，短時間內無法進食與補充水分，隨後感到頭暈、全身無力。患者至急診就醫時，檢查發現血壓偏低，抽血顯示腎功能明顯惡化，診斷為急性腎損傷。經立即補充靜脈輸液、暫時調整影響腎臟血流的藥物，並密切監測尿量與腎功能後，腎功能逐漸改善，順利恢復至接近原本水準，成功避免進一步惡化。

另一位80多歲高齡婆婆，則因有高血壓與心臟病，也接受規則的高血壓與心臟病用藥，在家族聚會豐盛大餐後，因為腸胃炎，嘔吐腹瀉數小時後，雖然症狀已改善，但因胃口不佳，飲食與飲水量極少，一日後便精神委靡，全身無力，到急診發現嚴重的急性腎損傷，差點需面臨緊急洗腎治療。

黃政斌醫師指出，急性腎損傷的風險因子包括高齡、原本已有高血壓、糖尿病或慢性腎臟病者，近期有感染、發燒、腹瀉、嘔吐導致體液流失者，以及服用可能影響腎臟血流的藥物族群，皆屬高風險族群，需要特別留意。

黃政斌醫師進一步說明，嚴重腹瀉與嘔吐會造成體液大量流失，使腎臟灌流不足，進而影響腎功能。許多民眾只注意電解質不平衡，卻忽略腎臟對血流與水分變化極為敏感，短時間內就可能出現急性腎損傷。

此外，若患者同時服用特定藥物，腎功能惡化的風險將顯著提高。特別是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），以及常用的降血壓藥物，如血管緊張素轉換酶抑制劑（ACEI）與血管張力素受體阻斷劑（ARB），在脫水或低血壓狀態下，可能使腎功能在短時間內急速惡化。若降血壓藥物中合併含有利尿劑成分，在急性腸胃炎造成脫水的情況下，腎功能惡化的風險更高，不可不慎。

醫師提醒，急性腎損傷若未及時處理，不僅可能需要住院治療，甚至危及生命，也可能無法完全恢復，進一步演變為慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease, CKD），對後續健康造成長期影響。

黃政斌醫師呼籲，年節期間應注意飲食衛生，避免暴飲暴食；若出現持續性腹瀉、嘔吐、尿量減少、頭暈或極度疲倦等症狀，應及早就醫。



