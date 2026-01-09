年節消費熱度升溫 高雄大立推年菜預購與金馬年福袋

▲年菜套組共9道菜色。

【記者 王雯玲／高雄 報導】春節腳步將近，年菜市場提前暖身，DON DON DONKI大立店因應過年需求，推出「馬上開運好菜到」中式年菜組合，主打一次備齊的便利性。年菜套組共9道菜色，包含宮廷鮑魚佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕及富貴金絲元蹄等應景料理，預購整組另贈DON DON DONKI商品抵用券，優惠至1月11日止。除套組外，亦開放單道菜色於現場逐一選購，讓小家庭或用餐人數較少的消費者，能依實際需求彈性搭配年菜內容。

廣告 廣告

▲福袋推出金馬迎財開箱旅行組，組合包含20吋前開式行李箱、便攜式U型收納枕與專屬收納盒及新春摸彩券。

年節期間另一波備受矚目的消費焦點，則落在福袋與抽獎活動。高雄大立今年結合近年持續升溫的旅遊風潮，於2026金馬年推出全新「金馬迎財開運旅行組」，以「啟程好運」為概念，將實用旅行配件納入福袋內容。該組合包含20吋前開式行李箱、便攜式U型收納枕與專屬收納盒等商品，鎖定商務出行與短程旅行族群需求。凡購買福袋即可獲得新春摸彩券乙張，獎項內容涵蓋Apple系列商品、日幣現金獎，以及生活家電、飯店住宿、電影體驗與養生相關好禮。福袋將於1月14日至2月8日開放早鳥預購，並於2月17日大年初一當天限量現場販售，總計限量300份。

除年菜與福袋外，新春換新裝的消費需求同樣帶動服飾與鞋款市場。大立A館1F、2F運動新櫃迎來多款農曆新年限定商品，其中NIKE推出2026丙午馬年主題「脫韁」系列，以馬年意象為靈感，結合刺繡細節與限量配色設計。系列中 Dunk Low CNY 以經典低筒輪廓為基礎，運用棕白麂皮與刷毛材質，並於後跟加入祥云與飛馬刺繡元素，兼顧節慶氛圍與穿著舒適度；同時，Adidas亦推出新年限定系列，以節慶色系結合機能設計，鎖定運動時尚族群與日常穿搭需求。業者指出，透過多元商品與節慶限定設計，希望滿足消費者在新年期間「吃好、用好、穿新」等不同面向需求。（圖／記者王雯玲翻攝）