年節燒香拜拜注意！不合格香品恐釀鉛中毒 醫示警：孩童風險最高

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節將近，祭祖或到廟裡拜拜祈福活動多，不過近日一名腎臟科醫師分享一名阿嬤長期在家燃燒不合格的香品，導致一家三代陸續出現鉛中毒反應，台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒，若使用的是國內合格、來源清楚的香品，單純因燒香導致嚴重鉛中毒的機率並不高，但若香品來路不明、品質不佳，風險就會明顯上升，兒童更是高風險族群。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任近日在臉書專頁分享，一位阿嬤因為嚴重貧血、雙腳水腫就醫，檢查發現血紅素僅剩5.8，原以為是營養不良，沒想到進一步抽血，血鉛濃度竟高達每百毫升含59微克，追查後發現阿嬤長年在家點劣質香。

楊振昌指出，過去國內研究確實發現，家中燒香頻率較高的孩童，血鉛濃度可能略高，但多半仍未達鉛中毒程度，臨床上也很少看到因單純燒香而確診的個案，真正令人擔心的，往往是含鉛顏料較多的不合格香品。

楊振昌說，若香品含鉛，燃燒後會產生細小粉塵或懸浮微粒，可能經由呼吸道吸入，或因手部接觸殘留物、未洗手就進食而誤食入體，由於兒童對鉛的吸收率約為40%至50%，遠高於成人的10%至15%，同樣暴露量下，對孩子的影響更大。

楊振昌提醒，是否有風險，最直接的方式仍是抽血檢驗血鉛濃度，目前多參考美國標準，兒童血鉛建議值已下修至每一百毫升血液不超過3.5微克，但「鉛沒有真正安全值，越低越好」。他也提醒，急性鉛中毒可能出現腹部絞痛、貧血、手腳無力等症狀，嚴重甚至會影響神經系統，需經確認後以螯合劑治療。

楊振昌建議，能少燒就少燒，若有宗教需求，應減量、加強通風，接觸香品後、進食前務必洗手，並避免使用來源不明的香，此外，相較鉛中毒，燒香產生的PM2.5、PM10懸浮微粒，對肺部與心血管的長期影響更值得注意，家中有孩童者，年節祭拜時更要特別留意通風與暴露時間。

