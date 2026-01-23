年節禮盒多點新鮮感 鹹甜烏金磚謎樣滋味
過年送禮是門大學問，各大通路和品牌推出創意禮盒，讓民眾送禮送到對方心坎裡。HOHOS力推鹹甜口味的頂級野生一口烏金磚禮盒；昇恆昌集結30款年禮，從鶯歌陶瓷廠的馬年限定禮盒到趣味造型餅乾應有盡有；樂天市場備妥日本新年必備禮品；老協珍端出搭配Hello Kitty主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精搶市。
由藝人炎亞綸創立的點心品牌HOHOS，馬年開發出2款頂級年節禮盒，售價790~880元，即日起在遠東SOGO忠孝館快閃開賣。包含「台式頂級野生一口烏金磚禮盒」，嚴選珍稀野生烏魚子，打造一口即化的奢華口感，並巧妙延伸出焦糖、起司、川辣3種層次分明的創新風味，甜鹹交織、香氣迸發；第2款則為「法式王妃布蕾酥禮盒」，承襲法式甜點工藝，以細膩層次展現優雅而純粹的風味美學。
昇恆昌力推30款新春好禮，包括3款獨家監製、聯名商品，即日起於昇恆昌全台門市及昇恆昌宅配網銷售。其中，攜手鶯歌在地陶瓷窯廠歐文瓷設計的馬年限定「立馬探吉」生肖瓷罐禮盒，每一只瓷罐皆歷經6道高溫窯燒，並融合24K真金燒製和手工描繪工藝，內有與台灣更生保護協會輔導的甜點廠商合作的「棗到杏福」小點。台玩味造型餅乾春節禮盒則將芒果冰、鳳梨酥、珍珠奶茶、小籠包等台灣經典小吃化為趣味造型餅乾，吸引年輕族群和海外旅客嚐鮮。
樂天市場祭出超值點數回饋，1月31日前透過樂天市場APP下單，天天皆可獲得10%點數。若是選購日本禮盒，可趁每週五、六、日的「日本祭」搶好康，最高能拿到20%點數，搭配優惠券、信用卡、免運活動等省更多。
站上商品主打日本年味，像是日本和菓子名店「虎屋」，將馬年的朝氣融入經典羊羹；日本百年老店「桂新堂」將應景的「達摩」設計結合職人工藝，製作濃郁酥脆的蝦仙貝；日本古都華三色草莓產地直送，能一次品嚐「古都華」、「淡雪」、「白珍珠」3種頂級草莓，果香濃郁、色澤誘人，是春節期間最吸睛的鮮果禮盒。
老協珍聚焦「常備型滋補」、「分眾健康照顧」送禮策略，不僅設計Hello Kitty主題行李箱的三麗鷗聯名熬雞精禮盒，還有行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品。即日起於老協珍官網及全聯、家樂福、大全聯等通路同步祭出限定優惠，人蔘精禮盒買2送1、多款兩件組合特惠價，官網消費滿3,888元現折200元。
