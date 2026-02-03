年節網購注意 北市揪9食品違規

台北市衛生局3日公布網路販售食品電商平台抽驗結果，檢驗30件產品有7件檢出殘留農藥不符容許標準、重金屬鎘超標、腸桿菌科超標，2件標示不符規定，包括蝦皮購物、momo購物網、買多多、蔣府宴皆上榜。不符規定產品，已要求購物平台下架，並移請商品所轄基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣衛生局處置。

即將過年，許多民眾透過網路購買年節商品，衛生局查驗30件產品，包括10件冷凍冷藏調理食品、9件糖果、9件菇類、1件竹笙、1件花生及其製品，依品項擇定檢驗項目檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

衛生局食藥科長林冠蓁表示，結果有5件菇類檢出殘留農藥不符容許量標準，momo購物網鹿茸菇及茶樹菇各1件、蝦皮購物茶樹菇、巴西蘑菇和猴頭菇各1件，另蝦皮購物巴西蘑菇1件同時檢出殘留農藥不符規定及重金屬鎘不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」。

此外，蔣府宴1件冷凍調理食品「詩仙紹酒雞」，檢出腸桿菌科超過衛生標準；買多多1件高麗菜韭黃豬肉餃子外包裝，未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」；momo購物網1件金元寶軟糖檢出食品添加物著色劑，但外包裝成分未標示含添加物。

衛生局表示，依《食安法》規定，殘留農藥含量不符容許量標準，依法可處6萬元至2億元罰鍰；重金屬不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」、微生物不符「食品微生物衛生標準」，依法應予沒入銷毀及限期改正，屆期不改正處3萬元至300萬元罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解情形，可處4萬元至400萬元罰鍰；標示不全者處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局提醒民眾，在網路選購食品時應提高警覺，留意商品來源、配送溫度與食品標示，選擇完整包裝產品，留意產品是否有完整明確的中文標示，購買後亦應依標示建議保存，冷凍食品避免反覆解凍再冷凍，烹煮食物時應充分加熱，即食產品應盡速食用完畢。 飲酒過量，有害健康，酒後不開車