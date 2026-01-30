年節聚會救星清單！灣仔碼頭Ｘ雙月、肯德基、漁事所，從水餃到炸雞一次搞定！

（圖／品牌提供）

農曆新年將近，親友團聚的餐桌上，少不了能快速上桌、又能撐起氣氛的美食選擇。今年年節聚會不必再為備料忙到焦頭爛額，從聯名話題到現成美味，通通幫你準備好。「灣仔碼頭」首度攜手米其林必比登推介的「雙月食品社」，把熟悉的一碗暖湯化成會爆汁的「抱湯餃」，在家也能端出有記憶點的幸福滋味；「肯德基」則用金黃金沙起司炸雞，把年節餐桌的熱鬧氣氛直接拉滿，鹹香酥脆一上桌就秒殺；而主打精品海味的「漁事所」，則替忙碌的現代人準備好高品質快煮料理，讓年菜也能吃得精緻不將就。

年節聚會美食推薦1.灣仔碼頭

水餃品牌「灣仔碼頭」首度攜手米其林必比登推介的「雙月食品社」，強強聯手推出聯名「抱湯餃」系列，推出「香蕈木耳雞肉」及「姬松茸豚肉」兩款口味，前者以軟嫩雞腿肉為基底，揉合具溫潤香氣的香蕈、爽脆木耳及鮮採脆甜高麗菜，一口咬下，鮮香、濃郁、多汁的幸福感在嘴中綻放；後者則嚴選上等前腿豬肉，搭配珍貴姬松茸與清甜高麗菜入餡，同時感受醇厚甘甜的多層次風味，彷彿品嚐到被細心滋養般的滿足感，讓「雙月食品社」一碗湯品的溫暖延續到家中餐桌。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

年節聚會美食推薦2.肯德基

肯德基推出年度話題金沙系列新品「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」，金黃金沙起司醬層層覆蓋酥脆炸雞，再灑上帕瑪森乾酪絲，外觀金光層疊，入口濃郁鹹香的富貴美味，搭配「開運金沙沾醬」更增添滿滿喜氣。

（圖／品牌提供）

年節聚會美食推薦3.Freshfishery漁事所

以精品級海味著稱的「Freshfishery漁事所」快閃旗艦店，即日起至2月20日在台中公益路登場。快閃空間中引入日本人氣手工精釀飲品「伊良可樂（IYOSHI COLA）」復古販賣機。現場可以買到明星產品炭烤厚切一口烏魚子、漁事一口鮑魚、酸菜魚、豬肚雞湯、黑蒜頭燉雞湯等多款海味料理，滿足忙碌生活的快煮需求。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

東京拉麵雙強登台！麵魚、滿雞軒共構中山老宅，魚系與鴨湯一次滿足！

香菜宇宙全面擴張！7-ELEVEEN一口氣推20+香菜美食，從零食一路到捲餅、雞肉堡！

甜點控快衝！實驗系甜點「NIX」把天馬行空變成真實、義大利進口提拉米蘇7-11買得到