年節聚餐小心代謝症候群 臺東馬偕營養師分享智慧飲食守健康

隨著農曆新年將至，歡慶團圓的同時，往往容易因暴飲暴食而忽略健康，臺東馬偕醫院營養師宋佳穎提醒，年節期間是不規律飲食的高峰期，民眾應警惕「代謝症候群」的風險，若不加以控制，未來罹患心血管疾病機率將大幅增加。



過年期間如果大魚大肉又不運動，小心代謝症候群悄悄找上門，臺東馬偕醫院表示，根據調查，我國19歲以上民眾，每3人就有1人患有代謝症候群，這並不是單一疾病，而是多項健康警訊的組合，營養師宋佳穎指出，「代謝症候群有5個指標，包含腹部肥胖、高密度脂蛋白膽固醇偏低、三酸甘油酯偏高、空腹血糖偏高，以及血壓偏高，只要符合3項，就是代謝症候群的族群，未來得到糖尿病或心血管疾病的風險會比一般人高出好幾倍。」

過年最常見的飲食陷阱就是作息不正常、用餐時間不固定，加上年菜多半是高油、高鹽的料理，宋佳穎表示，想要吃得健康，可以參考地中海飲食的原則，多選用好油、白肉，並增加纖維質的攝取。



臺東馬偕醫院提醒，過年期間除了三餐要規律，更要多喝水、多走動，只要掌握聰明挑選食材的原則，並注意份量控制，就能平安健康過好年。