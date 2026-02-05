年節聚餐突發腦溢血 醫揭高鈉酒精嗨聊風險升
（中央社記者陳婕翎台北5日電）吃一頓尾牙、忘年會或春酒突發身體不適，甚至潛藏腦溢血危機，醫師解釋是美味鈉離子、大餐配酒精及餐後交感神經波動，如聊天激動等釀風險，呼籲理性飲酒，出現頭暈胸悶立即送醫。
年關將近，許多公司行號、組織團體正熱烈舉辦忘年會、春酒，前行政院發言人、前內政部次長陳宗彥昨晚傳出與友人聚餐後，突然身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。據了解，目前他仍在昏迷中，尚未脫離危險期，還須觀察至少2週。
許多人好奇為何吃一頓忘年會、春酒卻突然身體不適，台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今天透過文字向媒體說明，這是餐後生理反應與聚餐情境的多重加乘，然後加上天氣變化造成血管再收縮，或是血糖因素帶來的內分泌影響血管循環，多重風險加乘導致。
第一個「凶手」是美味鈉離子，姜冠宇解釋，鈉會提高血管收縮張力、讓身體「留水」，有效循環血量增加，但面對高鈉負荷醬料或湯品，血壓不是緩慢上升，而是幾小時內衝刺到頂點，對本來就有鹽敏感的人，如長者、腎功能差、代謝症候群、睡眠呼吸中止、高血壓者尤其明顯。
再者是「大餐配酒精」，姜冠宇說，很多人以為酒會降壓，事實是「兩段式」變化，一開始飲酒，短時間可能臉紅、血管擴張，看似降壓；下一個階段就輪到交感神經、皮質醇、腎素血管張力系統上場，一旦再加上吃更鹹、吃更多、睡更少，就會出現風險疊加型的反彈性升壓。
最後一個「凶手」則是餐後交感神經波動，如快吃、聊天激動等，姜冠宇表示，大餐需更高消化灌流，身體才能調整血流分配；當吃很快、很熱、很辣，現場吵鬧、情緒興奮，像是敬酒、談生意、唱歌等，會讓交感神經像「踩油門」般，心跳變快、血管收縮，血壓就容易上去。
姜冠宇指出，這些正是一桌大餐後潛藏的風險。事實上，多數真正發生意外的人，往往並不知道自己有高血壓或腦血管瘤；他們第一次「被發現」問題，常常就是在忘年會、春酒等聚餐場合，而且一出現就是嚴重事件，這也正說明了「沒診斷比有診斷的人還有風險」。
姜冠宇提醒，忘年會與春酒場合，理性進食、理性飲酒，在餐敘凡是吃到一半，越吃越暈、噁心嘔吐、嘴漏、大舌頭、反覆嗆咳、不平衡等神經症狀，或呼吸困難、胸悶、背痛、左肩或下巴牙齦怪異感覺、莫名冒冷汗等冠心症徵狀，其實都要趕緊搶時間送醫。（編輯：陳仁華）1150205
