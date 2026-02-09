年節詐騙高峰到來 蘇澳鎮公所推出「年節防詐懶人包」

蘇澳鎮公所政風室走入蘇澳鎮嘎合們淦文健站舉辦「反詐、反賄廉政宣導活動」。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

年節將至，詐騙案件也進入高峰期！蘇澳鎮公所政風室走入蘇澳鎮嘎合們淦文健站舉辦「反詐、反賄廉政宣導活動」，在傳遞年節喜氣的同時，也加強宣導「識詐、防詐、阻詐」觀念，提醒長者提高警覺、守住辛苦積蓄，安心過好年。

因應年節期間詐團蠢蠢欲動，蘇澳鎮公所政風室特別整理出「年節防詐懶人包」，強調特別注意「借錢過年、新春抽獎、年後求職、QR CORE繳費、假連結送禮」等各種新型態詐騙手法，搭配活潑有趣的帶動唱炒熱氣氛，讓長者們笑得合不攏嘴。

宣導活動並搭配自製動畫，透過生動的情境故事，將「不買票、不賣票」、「公益揭弊者保護法」等法治觀念，以淺顯易懂的方式傳達給長者。動畫內容生動，引發長者共鳴，現場不時傳來笑聲與熱烈討論。為加深學習印象，活動特別設計有獎徵答環節，題目涵蓋廉政法規重點與最新詐騙話術，長者們踴躍舉手搶答，展現高度參與感。透過一問一答的互動方式，不僅讓知識自然吸收，也讓廉政觀念在輕鬆氛圍中深植人心，陪伴長者一起守護民主與財產安全。

嘎合們淦文健站於蘇澳鎮設站一年多，是宜蘭縣最多阿美族的文化保健站。活動同時安排長者們特別背上阿美族參加重要儀式的「情人袋」表示重視，也與宣導團隊分享傳統文化之美，互動熱鬧溫馨。