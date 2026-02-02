年節買菜要注意 衛生局抽查：白木耳、酸菜不合格率高

農曆年節將至，民眾紛紛準備年菜和零嘴過年。北市衛生局抽近期抽查年節食品，發現主要以白木耳不合格率最高，其次為生鮮水果和姑類，多以農藥殘留不符為主。另外，醃漬物品則以酸菜不合格率高，提醒民眾購買前留意完整標示。

衛生局表示，抽驗花椒、竹笙、菇類、米濕製品、白木耳、花生製品、金針、烘焙食品、生鮮蔬果、堅果加工、即食豆製品、生鮮肉品及其加工品、生鮮水產及其加工品等計181件，其中20件產品不符規定，含17件品質檢驗不符規定，以及3件標示不符規定。

衛生局說明，稽查重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、重金屬、邦克列酸等，依品項擇定檢驗項目，品質檢驗結果以白木耳不合格率最高，達40％，其次為生鮮蔬果的36.4%、菇類33.3%、花椒25%、竹笙20%、水產加工品16%、肉加工品10%

同時，分析17件品質檢驗不符合規定產品，違規原因多以不符「農藥殘留容許量標準」。1件竹笙及1件巴西蘑菇檢出重金屬鎘，3件蝦米檢出漂白劑二氧化硫，1件烏魚子檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽及糖精，1件牛肉干檢出防腐劑己二烯酸不符。

衛生局說，針對農藥含量不符者，依食安法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。重金屬不符者經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；食品添加物含量不符，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

另外，包裝食品的標示檢查，其中5件產品不符合規定，包含2件烏魚子，以及開陽蝦仁、香瓜子、開心果，依法可處4萬元以上、400萬元以下，或3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

與此同時，衛生局針對醃漬物品抽查，共計抽驗80件產品，依品項檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等項目，檢驗結果有6件品質不符規定，不合格率為7.5%，另同時進行標示查核，計有4件標示不符規定。

衛生局表示，不符合規定產品，分別是酸菜2件、蕾心菜1件、酸白菜1件，檢出漂白劑二氧化硫超標。經查來源屬外縣市，已移請所轄衛生局辦理。

泡菜1件檢出甜味劑糖精，產品為北市業者製造，已違反食安法，裁處製造業者3萬元。1件酸白菜產品，因業者無法具體指明實際來源，違反食安法，裁處業者3萬元。小朴菜1件檢出防腐劑苯甲酸超標。已要求業者下架並依法辦理後續處置。

衛生局提醒，選購年節產品時，除了到信譽良好的店家或網路電商平台購買外，盡量選擇包裝及標示完整的產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊，購買後也應依標示上建議的保存方式儲存，冷凍食品應避免反覆的解凍與冷凍，即食產品則應盡速食用完畢。

