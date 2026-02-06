年節走春再拚大獎 「來台北有購嗨」消費抽獨得1千萬現金

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動將持續至115年3月8日，總計超過1萬份獎項，涵蓋現金禮券、最新款iPhone 17 Pro、海外機票、台積電股票等高關注度獎品，最終更將抽出獨得1,000萬元現金的幸運得主。(圖/臺北市政府提供)

年終入袋、年味升溫，走進台北街頭，購物的衝動似乎怎麼也按捺不住。迎接農曆新年，迪化街、榮濱商店街等北市年貨大街與商圈早已蓄勢待發；台北市則趁勢推出「來台北有購嗨」活動，只要在北市消費並登錄發票，就有機會抽中被譽為「護國神山」的台積電股票，最高還可獨得1,000萬元高額獎金，好康道相報，民眾千萬別錯過。

10條年節採買動線 把年貨變成城市旅行

北市府整合年貨市集與重點商圈，規劃出「10條年節採買動線」，更提供民眾免費接駁專車服務。來台北走春，第一站先從迪化街年貨大街感受老城年味，緊接著，民眾能夠一路走到榮濱商店街採買生鮮、品嘗現煮美食，再轉往永康街、沅陵街或四平街，邊吃小吃、邊逛特色選物，採買年貨之餘，還可以深入走訪城市各角落。

此外，若想一次購足年節用品與伴手禮，台北後站商圈、華陰街與台北地下街，從行李箱、美妝到動漫小物通通找得到；晚上則可前往寧夏或艋舺夜市，以美食收尾，順遊龍山寺走春祈福，輕鬆規劃一日或半日行程。

2026台北年貨大街於大稻埕迪化街熱鬧登場，滿街紅燈籠映襯著百年建築，湧入採買年貨的滾滾人潮。透過『來台北有購嗨』活動與特店串聯，迪化街不僅是市民尋找傳統年味的聖地，更成為日常消費轉化為『千萬圓夢』的希望契機。 (圖/臺北市政府提供)

迪化街年貨大街升級 白爛貓成為最吸睛主角

今年迪化街年貨大街在保留傳統氛圍的同時，導入高人氣IP合作，攜手白爛貓家族推出「馬上趣」、「馬上購」、「馬上發」3大主題打卡裝置，結合街區歷史與趣味視覺，吸引親子與年輕族群拍照分享。活動並串聯後站、華陰街、台北地下街、榮濱商店街、寧夏與艋舺夜市等9處商圈，放大話題熱度。

迪化街攜手白爛貓家族在指定商圈處設置打卡裝置，吸引親子與年輕族群拍照分享。(圖/臺北市政府提供)

現場同步結合霞海城隍廟祈福燈籠、生肖大型裝置與街區佈置，讓迪化街在傳統與創新之間取得平衡，成為年節期間最具代表性的城市節慶場域，也為「來台北有購嗨」抽獎活動再添消費助力。

台灣經濟研究院九所所長譚瑾瑜說明，「來台北有購嗨」活動並非以直接補貼刺激消費，而是透過抽獎機制，進一步放大既有消費動能。從目前登錄數據觀察，消費金額明顯往中高區間集中，不僅人潮增加，單筆消費金額也同步成長。

此外，根據「來台北有購嗨」活動參與者中資料分析，外縣市民眾占比接近4成，凸顯活動不只吸引北北基桃生活圈民眾，也成功帶動多個縣市人流進城消費，活動讓政策資源能有效轉化為實際消費行為，更發揮整體經濟效益。

透過雲端發票完成登錄，即可讓餐飲、購物、旅遊等消費，化身為一筆筆抽獎機會。(圖/臺北市政府提供)

臺北市市長蔣萬安表示，市府推動「來台北有購嗨」，並不是要改變民眾的消費習慣，而是讓民眾消費時能更有期待感，透過日常消費金就有機會實現很大的夢想。因此，市府祭出台積電股票，更把最大獎訂為1,000萬元現金，不管是想環遊世界、準備買房頭期款、提早退休、創業開店，甚至替家人完成一個心願，都有機會透過這個活動實現。

消費規模創新高 政策效益全面擴散

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」自114年11月11日啟動以來，登錄消費金額達42億元，較前一屆活動成長4成以上，創下歷年新高。活動串聯全市3,403家友好特店，涵蓋百貨、街邊店與特色商圈，規模則較前一屆活動成長近3成，同時被登錄發票的店家數也達3萬1千多家，讓大型商場與巷弄小店都能共享人潮紅利。

活動串聯全市3,403家友好特店，涵蓋百貨、街邊店與特色商圈，讓大型商場與巷弄小店都能共享人潮紅利。(圖/臺北市政府提供)

民眾只要透過雲端發票完成登錄，即可讓餐飲、購物、旅遊等日常消費，化身為一筆筆抽獎機會；搭配友好特店「雙倍抽獎序號」機制，鼓勵民眾進行計畫性消費，讓每一筆消費，都能夠放大消費效益。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動將持續至115年3月8日，總計超過1萬份獎項，涵蓋現金禮券、最新款iPhone 17 Pro、海外機票、台積電股票等高關注度獎品，最終更將抽出獨得1,000萬元現金的幸運得主；年節走春、購物消費的民眾，千萬別錯過這次推出的好康活動。

為便利民眾參與活動，臺北市政府同步設置「來台北有購嗨」官方活動網站，提供活動辦法、抽獎資訊、友好特店名單及登錄說明等完整資訊。民眾可至活動官網https://www.gotaipei.taipei/index.php 查詢相關內容，把握年節期間每一次消費所帶來的抽獎機會。

於臺北市店家消費滿200元並登錄「來台北有購嗨」活動，即有機會將發票變股票，還有機會獨得千萬現金大紅包。(圖/臺北市政府提供)

