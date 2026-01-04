年節近 南門市場攤商：佛跳牆.雞湯「不排除調漲」

台北市 / 綜合報導

週末好天氣，民眾出門逛街買東西，也有不少人開始為農曆年做準備，攤商也陸續開始備戰，但有業者透露、今年的原物料漲不少，目前年菜還沒調漲，但如果無法吸收，農曆年前恐怕會有一波漲幅；也有賣臘肉的業者說，企業受到關稅衝擊，保守估計，今年禮盒買氣可能會有影響。

南門市場攤商前，民眾趁著週末好天氣，出門逛街買食材，也有不少人開始，為農曆年做準備，不過有長期住在國外的民眾，回台灣過節，卻發現買東西，荷包得再挖深一點，民眾說：「價格好像高了，跟我們的洛杉磯相比的話，價錢已經有的超過了。」

民眾說：「現在是來訪價，先看看這邊東西怎麼賣。」有些民眾先出門多看看，貨比三家不吃虧，距離農曆年剩一個多月，業者也陸續備戰，但大家關心的依舊是，今年年菜會調漲嗎？

南門市場攤商說：「雞肉漲得滿多的，再來就是像我們的，雞湯裡面有金華火腿，金華火腿現在也漲得滿多的，佛跳牆裡面的原物料，什麼都漲價，我們還是維持現在的賣價，到最後的話，其實我們自己沒辦法，吸收這個成本的話，後面就有可能會調漲價錢。」

根據主計總處統計，去年10月豬肉漲幅9.07%，創20個月新高，但年底批發價有回落，全年平均漲幅落在5%至7%，而雞肉去年10月年增率也有8.22%，但其他月份大多維持在2%左右，估計全年平均漲幅約在3%至4%。

有業者表示去年臘肉，一台斤落在440元，今年漲到480元，店內的臘肉火腿，已經先調漲一成左右，但過年不會再調漲，南門市場攤商說：「今年的豬肉，台灣豬肉，因為我們都是用台灣本土豬肉，有微調大概一成左右，(年節禮盒)能跟去年平盤就不錯了。」

今年年菜買氣講的保守，老闆娘透露，受到關稅衝擊，不少企業受到影響，有明顯感受到，年節禮盒的銷量不如以往，但究竟有受多少影響，還得再觀察。

