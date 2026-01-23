年節送暖不間斷！ 議員黃佳恬媒合企業關懷弱勢家庭與長者





農曆新年將近，為讓弱勢家庭與長者感受到節慶溫暖，黃佳恬議員、勤益里里長馮耀祖媒合在地企業「銳泰精密工具股份有限公司」，發起年節關懷行動，鄰里慰問弱勢家庭與長輩。23日在勤益里里長辦公室舉行關懷儀式，致贈禮券與愛心禮盒，傳遞社會溫情。

此次送暖響應是在地的成功企業「銳泰精密工具股份有限公司」，捐贈禮券與年節愛心禮盒，內容實用又貼心。黃議員特別感謝企業回饋地方，實踐企業社會責任，成為社會溫暖的重要力量。

黃佳恬議員表示，年節對大多數家庭來說是團圓與歡聚的時刻，但對部分弱勢族群而言，可能是壓力與孤單並存的日子，希望透過企業力量讓更多需要幫助的鄉親能感受到關懷與支持。未來也將持續媒合更多資源，照顧更多有需要的市民朋友。





