年節送禮怎麼選？從限量美妝香氛到實用保健品、全家大小都能用的洗沐組合，這份清單最不會踩雷！

每到農曆年前，送禮最怕的不是不夠貴，而是「看起來很用心，實際卻不實用」？那不妨從近年來年節選禮趨勢的熱忙排行榜著手：不論是有收藏感的高端限量美妝香氛、能長期陪伴的保健食品，還是每天都用得到的身體洗沐組合…選對方向，比選品牌更重要。

如果送禮對象重視質感與收藏價值，年節限定美妝與香氛向來是不敗選擇！Acqua di Parma今年以品牌銷售冠軍「無限木蘭淡香精」為核心，攜手上海藝術家LeaWoo合作，推出農曆新年印花典藏版，包裝結合馬年意象與東西方美學，視覺本身就極具收藏性；香氣則以義大利佛手柑與柑橘揭開前調，延伸出木蘭、茉莉與玫瑰花香，中後段以麝香與廣藿香收尾，氣味明亮卻不甜膩，是一款節慶感與日常實穿度都兼顧的高端香氛。

Acqua di Parma無限木蘭印花典藏版100ml／11,800元（圖／吳雅鈴攝）

想到櫃上試香選購的話，建議可趁品牌於1/31、2/7二日分別在微風信義專門店&新光三越台中中港店舉辦「義式畫糖活動」時到專櫃一趟！將會邀請畫糖職人現場畫糖，把香水瓶、柑橘、禮帽燭蓋化為傳統工藝美食，以甜蜜滋味迎接新年到來。（圖／吳雅鈴攝）

如果送禮對象偏好頂級保養與開運寓意，肌膚之鑰的新年限定系列往往一眼就能看出份量！2026新年限定藝術版以經典激光瓶與精質乳霜為主角，換上紅金色調與圓形、馬年圖騰設計，象徵每一次塗抹，都如藝術家筆下的完美圓圈——層層堆疊、綻放新生，讓年節送禮不只是漂亮，也是真正用得到的頂級保養。

肌膚之鑰2026金馬限定版激光瓶 50ml／8,500元、肌膚之鑰2026金馬限定版 精質乳霜50ml／25,000元（圖／品牌提供）

如果希望送的是能陪伴對方一整年的實用心意，保健食品近年成為不少人年節送禮的新選項，例如北条博士Dr.Hojyo的「氧甘寶錠」主打通過護肝與抗疲勞雙重健康食品認證，成分結合專利薑黃、紅景天與多重植萃配方，特別針對高壓、熬夜與工作疲勞族群設計；比起短暫的節慶驚喜，更像是替對方把日常體力與精神狀態顧好的長期關心。

北条博士Dr.Hojyo氧甘寶錠90錠／1,980元（圖／品牌提供）

如果送禮對象重視日常補充與文化寓意，新普利的馬年限定禮盒走的是內斂卻完整的路線~禮盒以夜黃素魚油作為主角，強調晶亮守護的日常補充，搭配阿原艾草平安包與艾平安御守袋，甚至還有新銳書法家楊修華老師親筆揮毫的紅包袋和春聯，把保健補充與年節祝福自然結合；整體不強調華麗包裝，而是讓「每天都能吃、也吃得安心」成為送禮的真正價值，特別適合送給家人或長輩。

Simply新普利馬年新春限定禮盒限量500組，售價990元，很適合作為年節送禮或自用收藏，讓祝福在新的一年溫柔展開。（圖／品牌提供）

如果想選一份每天都用得到、節後也不會被收進櫃子的禮物，那身體洗沐與香氛組合依然是安全選擇！被譽為義大利國民香氛保養品牌的蕾莉歐，今年同樣推出多款春節限定義式香氛禮盒，內容涵蓋潔膚、沐浴與潤膚品項，香氣從紅石榴、玫瑰到草本柑橘各有主題，配方著重植物萃取與溫和清潔，不追求一次性的年節話題，而是讓香氣自然走進每天洗澡與放鬆的時刻，成為最容易被反覆使用、也最不會被閒置的送禮選擇。

蕾利歐緋紅玫瑰馥郁禮盒(沐浴膠250ml+潔膚霜200ml+植物皂100g+玫瑰花沐浴球)／2,200元、蕾利歐紅石榴寶石禮盒(潔膚凝膠250ml+沐浴膠250ml+植物皂100g)／1,380元、蕾利歐大理花開富貴禮盒(枕頭香水125ml+沐浴膠250ml+植物皂100g+潤膚霜300ml)／3,080元（圖／品牌提供）

或是妳也可以自組禮盒內容物，同樣能享有限量精緻包裝，讓送禮有更多選擇。（圖／品牌提供）





