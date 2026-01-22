年節送禮指南 美麗島88週年傳奇名店獻禮 絕美設計藏百年美味
美食中心/綜合報導
高雄糕餅禮盒推薦 備受在地人喜愛的美麗島糕點品牌
說到高雄名產，你會想到什麼？是左營的鳳梨酥？還是旗山的香蕉乾？但如果你問一位在地人：「過年過節要送什麼才不會出錯？」或許就會聽到美麗島傳統甜點店不二緻果的名字。2026年春節伴手禮盒除了暢銷「聚寶糕禮盒」，還有鯊魚先生聯名的商品「聚寶Q心」、「捲捲魔法棒」、「奶油起司夾心」三款禮盒，綜合款有【春緻禮盒】與【福緻禮盒】，多種商品一應俱全，滿額888元贈送鯊魚先生聯名紅包袋，只送不賣喔！
走過 88 個年頭 高雄老字號糕餅的前身與傳承故事
若不二緻果這個名字對你來說還有點陌生，它的原名不二家，或許能喚起許多人的記憶。這間美麗島糕餅店創立於1938年，2026年正好滿88週年。從日治時期愛河畔起家，三代傳承不間斷，一路走來始終堅持「真誠」的信念，成為全台消費者耳熟能詳的高雄伴手禮代表品牌。
時光淬鍊的台式經典 傳奇奶油綠豆酥
「當美式奶油遇上百年漢餅，激盪出跨時代的味覺火花。」 這款綠豆酥的背後，藏著一段 1950 年代高雄港的歷史故事。當年因美援時期奶油供應充足，師傅大膽捨棄傳統豬油，改以進口奶油製作餅皮。這個決定性的瞬間，讓綠豆酥擁有如千層派般輕盈酥脆的層次，清爽奶香取代了油膩感，重新定義了台式漢餅的高度。它是長輩記憶中的味道，也是年輕世代驚豔的復古食尚。
不二緻果鎮店招牌 高雄十大伴手禮真芋頭
說到不二緻果的鎮店招牌非【真•芋頭】莫屬，2010年全國蛋糕比賽的年度總冠軍，也是超商超人氣團購商品，每0.88秒賣出一條，除了各大報章雜誌評比冠軍外，更被專家評語「要命的好吃」，是高雄十大伴手禮之一。嚴選來自高雄甲仙與頂級產地的檳榔心芋，經過慢火熬煮，保留了芋角天然的顆粒感，切開蛋糕的瞬間，淡雅的芋香撲鼻而來。濕潤柔軟的戚風蛋糕體，包裹著紮實綿密的芋泥餡，入口即化卻又留有細緻的纖維口感。那種微甜而不膩的優雅風味，是大人系的成熟滋味，難怪能長年霸榜高雄甜點銷售冠軍。
高雄特色糕餅推薦 融合在地特色的美麗島創意甜點
另一款同樣擄獲許多粉絲的，則是不二緻果原創的桂花酥，細緻餅皮裹著淡雅桂花香氣，深受日本觀光客喜愛。近年品牌更與高雄市立美術館聯名合作，推出以「大船入港」為概念設計的高雄糕餅禮盒，為這款本就備受喜愛的高雄創意甜點增添一份在地連結與文化意涵。
積極參與公益行動 高雄糕餅老店的社會責任典範
高雄老字號糕餅店不二緻果沒有大張旗鼓的行銷，而是透過實際行動，成為這座城市不可或缺的一部分。他們長期以「取之於社會、用之於社會」的精神回饋地方，包含與社會局、伊甸基金會合作，為有需要的孩童提供餐食。除此之外，品牌也積極與公部門合作，像是與高雄電影節、高美館的跨界企劃，不只提升城市文化能見度，也讓糕點成為推廣高雄魅力的重要媒介。
走過88年，不二緻果早已成為高雄人共同記憶的一部分。如果你想送一份經典不衰的高雄春節禮盒，那盒承載著近百年技藝傳承的糕點，或許正是絕佳的選擇。
關於【不二緻果】的常見疑問 以下整理常見問題供參考
Q1：不二緻果近期在哪些地區或通路能看到快閃或聯名活動？
A：品牌近年積極與在地文化場館及交通單位合作，並於高雄、台南、中部及北部陸續展開快閃活動。例如新竹SOGO百貨、台中中友百貨的限定快閃店，讓外地消費者也能更方便接觸到其限定商品與聯名禮盒。
Q2：【不二緻果】使用的食材是否新鮮、實在？
A：這間高雄人氣傳統糕餅店用料嚴謹，並以高雄及台灣在地農作物為主，講究以天然原料呈現風味。不論是芋頭、奶油，甚至連香氣來源都以天然原料為主，能明顯感受到對品質的追求。
Q3：【不二緻果】的春節禮盒是否需要提前預訂？熱門時段會不會容易售罄？
A：部分季節限定商品與禮盒在節慶期間確實可能快速完售，因此建議提前預訂，較能確保取貨時間。一般日常品項庫存充足，但遇到連假或旅遊旺季，門市客流量會明顯增加。
Q4：【不二緻果】的糕點會不會太古早味？年輕人會喜歡嗎？
A：【不二緻果】雖保留傳統風味，但甜度、份量與口感都有調整，吃起來更輕盈不負擔。迷你化包裝與聯名設計也提升話題性，使其成為備受年輕族群喜愛的高雄特色甜點品牌。
【不二緻果】
春節禮盒專區：https://rink.cc/1keev
官方網站：https://rink.cc/31s0k
官方資訊全覽： https://rink.cc/uivww
聯絡電話：(07)231-9666
【門市資訊】
高雄美麗島中正本舖(總店)
地址：高雄市新興區中正四路31號（近捷運美麗島站2號出口）
電 話：(07)241-2727 分機6
營業時間：上午09:00~晚上21:00
Google 地圖：https://rink.cc/dzg46
高雄左營高鐵門市
電 話：(07)359-2220
地址：高雄市左營區高鐵路105號2F
營業時間：上午09:00~晚上21:30
Google 地圖：https://rink.cc/me3rn
高雄夢時代門市
電 話：(07)841-8680
門市地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1（高雄夢時代）
營業時間：
．星期一～四 上午11:00~晚上22:00
．星期五上午11:00~晚上22:30
．星期六上午10:30~晚上22:30
．星期日上午10:30~晚上22:00
Google 地圖：https://rink.cc/hddm2
高雄義享門市
電 話：(07)374-9239
門市地址：高雄市鼓山區大順一路115號B2
營業時間：
．星期一～五 上午11:00~晚上22:00
．星期六～日 上午10:30~晚上22:00
Google 地圖：https://rink.cc/sp1sm
台南南紡門市
電話：(06)300-6986
門市地址：台南市東區中華東路一段366號B1（南紡購物中心）
營業時間：上午11:00~晚上22:00
Google 地圖：https://rink.cc/8liw1
