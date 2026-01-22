年節送禮指南 美麗島88週年傳奇名店獻禮 絕美設計藏百年美味

不二緻果春節限量禮盒預購中，除了多款限量禮盒外，還有獨家特色聯名禮盒（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

高雄糕餅禮盒推薦 備受在地人喜愛的美麗島糕點品牌

說到高雄名產，你會想到什麼？是左營的鳳梨酥？還是旗山的香蕉乾？但如果你問一位在地人：「過年過節要送什麼才不會出錯？」或許就會聽到美麗島傳統甜點店不二緻果的名字。2026年春節伴手禮盒除了暢銷「聚寶糕禮盒」，還有鯊魚先生聯名的商品「聚寶Q心」、「捲捲魔法棒」、「奶油起司夾心」三款禮盒，綜合款有【春緻禮盒】與【福緻禮盒】，多種商品一應俱全，滿額888元贈送鯊魚先生聯名紅包袋，只送不賣喔！

走過 88 個年頭 高雄老字號糕餅的前身與傳承故事

若不二緻果這個名字對你來說還有點陌生，它的原名不二家，或許能喚起許多人的記憶。這間美麗島糕餅店創立於1938年，2026年正好滿88週年。從日治時期愛河畔起家，三代傳承不間斷，一路走來始終堅持「真誠」的信念，成為全台消費者耳熟能詳的高雄伴手禮代表品牌。



時光淬鍊的台式經典 傳奇奶油綠豆酥



「當美式奶油遇上百年漢餅，激盪出跨時代的味覺火花。」 這款綠豆酥的背後，藏著一段 1950 年代高雄港的歷史故事。當年因美援時期奶油供應充足，師傅大膽捨棄傳統豬油，改以進口奶油製作餅皮。這個決定性的瞬間，讓綠豆酥擁有如千層派般輕盈酥脆的層次，清爽奶香取代了油膩感，重新定義了台式漢餅的高度。它是長輩記憶中的味道，也是年輕世代驚豔的復古食尚。

【不二緻果】經典真芋頭蛋糕堅持使用在地檳榔心芋，味道香醇細緻，是高雄長條蛋糕的人氣選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

不二緻果鎮店招牌 高雄十大伴手禮真芋頭



說到不二緻果的鎮店招牌非【真•芋頭】莫屬，2010年全國蛋糕比賽的年度總冠軍，也是超商超人氣團購商品，每0.88秒賣出一條，除了各大報章雜誌評比冠軍外，更被專家評語「要命的好吃」，是高雄十大伴手禮之一。嚴選來自高雄甲仙與頂級產地的檳榔心芋，經過慢火熬煮，保留了芋角天然的顆粒感，切開蛋糕的瞬間，淡雅的芋香撲鼻而來。濕潤柔軟的戚風蛋糕體，包裹著紮實綿密的芋泥餡，入口即化卻又留有細緻的纖維口感。那種微甜而不膩的優雅風味，是大人系的成熟滋味，難怪能長年霸榜高雄甜點銷售冠軍。

高雄特色糕餅推薦 融合在地特色的美麗島創意甜點



另一款同樣擄獲許多粉絲的，則是不二緻果原創的桂花酥，細緻餅皮裹著淡雅桂花香氣，深受日本觀光客喜愛。近年品牌更與高雄市立美術館聯名合作，推出以「大船入港」為概念設計的高雄糕餅禮盒，為這款本就備受喜愛的高雄創意甜點增添一份在地連結與文化意涵。

積極參與公益行動 高雄糕餅老店的社會責任典範



高雄老字號糕餅店不二緻果沒有大張旗鼓的行銷，而是透過實際行動，成為這座城市不可或缺的一部分。他們長期以「取之於社會、用之於社會」的精神回饋地方，包含與社會局、伊甸基金會合作，為有需要的孩童提供餐食。除此之外，品牌也積極與公部門合作，像是與高雄電影節、高美館的跨界企劃，不只提升城市文化能見度，也讓糕點成為推廣高雄魅力的重要媒介。

不二緻果好運餅乾禮盒人氣持續攀升，傳承近百年的在地糕點以溫暖風味吸引國內外旅客（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

走過88年，不二緻果早已成為高雄人共同記憶的一部分。如果你想送一份經典不衰的高雄春節禮盒，那盒承載著近百年技藝傳承的糕點，或許正是絕佳的選擇。

關於【不二緻果】的常見疑問 以下整理常見問題供參考



Q1：不二緻果近期在哪些地區或通路能看到快閃或聯名活動？

A：品牌近年積極與在地文化場館及交通單位合作，並於高雄、台南、中部及北部陸續展開快閃活動。例如新竹SOGO百貨、台中中友百貨的限定快閃店，讓外地消費者也能更方便接觸到其限定商品與聯名禮盒。

Q2：【不二緻果】使用的食材是否新鮮、實在？

A：這間高雄人氣傳統糕餅店用料嚴謹，並以高雄及台灣在地農作物為主，講究以天然原料呈現風味。不論是芋頭、奶油，甚至連香氣來源都以天然原料為主，能明顯感受到對品質的追求。

Q3：【不二緻果】的春節禮盒是否需要提前預訂？熱門時段會不會容易售罄？

A：部分季節限定商品與禮盒在節慶期間確實可能快速完售，因此建議提前預訂，較能確保取貨時間。一般日常品項庫存充足，但遇到連假或旅遊旺季，門市客流量會明顯增加。

Q4：【不二緻果】的糕點會不會太古早味？年輕人會喜歡嗎？

A：【不二緻果】雖保留傳統風味，但甜度、份量與口感都有調整，吃起來更輕盈不負擔。迷你化包裝與聯名設計也提升話題性，使其成為備受年輕族群喜愛的高雄特色甜點品牌。

【不二緻果】

春節禮盒專區：https://rink.cc/1keev

官方網站：https://rink.cc/31s0k

官方資訊全覽： https://rink.cc/uivww

聯絡電話：(07)231-9666

【門市資訊】

高雄美麗島中正本舖(總店)

地址：高雄市新興區中正四路31號（近捷運美麗島站2號出口）

電 話：(07)241-2727 分機6

營業時間：上午09:00~晚上21:00

Google 地圖：https://rink.cc/dzg46



高雄左營高鐵門市

電 話：(07)359-2220

地址：高雄市左營區高鐵路105號2F

營業時間：上午09:00~晚上21:30

Google 地圖：https://rink.cc/me3rn



高雄夢時代門市

電 話：(07)841-8680

門市地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1（高雄夢時代）

營業時間：

．星期一～四 上午11:00~晚上22:00

．星期五上午11:00~晚上22:30

．星期六上午10:30~晚上22:30

．星期日上午10:30~晚上22:00

Google 地圖：https://rink.cc/hddm2



高雄義享門市

電 話：(07)374-9239

門市地址：高雄市鼓山區大順一路115號B2

營業時間：

．星期一～五 上午11:00~晚上22:00

．星期六～日 上午10:30~晚上22:00

Google 地圖：https://rink.cc/sp1sm



台南南紡門市

電話：(06)300-6986

門市地址：台南市東區中華東路一段366號B1（南紡購物中心）

營業時間：上午11:00~晚上22:00

Google 地圖：https://rink.cc/8liw1