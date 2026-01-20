年節送禮第一品牌桂格天地合補「互補健康」最暖心！

「桂格養氣人蔘」國家護肝認證！專為台灣人體質設計，雙蔘平衡配方，溫潤少負擔！

有認證才是真心意！唯一國家護肝認證*桂格養氣人蔘穩坐健康送禮 NO.1

桂格推LINE FRIENDS在地特色行李箱限量組，再送10萬黃金刮刮卡

過年送禮，除了關懷親人、長輩，也別忘了一段時間沒聯絡、情誼卻依舊深厚的朋友！健康意識提升，「送禮送健康」成為風潮，經過國家級核准有效的健康好禮，更能代表送禮者的真心真意。

「桂格養氣人蔘」是市面上唯一獲得國家護肝健康認證的人蔘飲*。專為台灣人體質設計的雙蔘平衡配方，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，並搭配蓮子百合，溫潤少負擔，適合長期飲用。有國家掛保證的科學驗證配方，讓這份健康心意更有份量！同時也連續19年穩居市場第一品牌**，長年蟬聯健康類送禮首選。今年春節，桂格更推出結合 LINE FRIENDS 在地特色的前開式行李箱／登機箱限量套組，讓送禮不只喝得到健康，更多了一份驚喜與收藏價值，為年節祝福留下難忘記憶。

唯一國家護肝認證*「桂格養氣人蔘」，雙蔘平衡配方，專為台灣人體質設計，百萬家庭見證有效

健康送禮風潮正夯！無論是長輩親人、同輩好友，或是商務往來的客戶夥伴，送一份替對方健康著想的好禮，總能讓人感到體貼與誠意。市面上健康訴求產品繁多，但只有「桂格養氣人蔘」唯一獲得國家護肝認證*，更累積百萬家庭長期飲用、銷售破億瓶的實績，成為年節送禮最有效也最安心的選擇。

「桂格養氣人蔘」專為台灣人體質設計，採用雙蔘平衡配方，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，並添加蓮子、百合，溫潤少負擔，適合長期飲用，有助穩固精氣神，帶來好精神一整天。而「桂格無添加糖養氣人蔘」更是唯一同時榮獲國際 A.A 無添加與慈悅潔淨 100% 無添加雙標章，並取得國際品質金獎與風味標章，是兼顧少負擔與有效補氣的保健選擇。

桂格養氣人蔘限量LINE FRIENDS在地特色行李箱組合 小籠包、珍奶等多款不同設計等你來收集！

今年春節，桂格養氣人蔘更推出結合LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱/登機箱的限量套組。只要在全聯、大全聯、愛買、家樂福、屈臣氏等指定通路購買桂格養氣人蔘或無添加糖養氣人蔘94入限量套組，就能帶走24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱 (市價4,580元)，共有彈珠汽水款、小籠包款、珍珠奶茶款等多種款式，數量極為有限、售完為止，想要一次收集各種款式，也可到不同通路搶購！另外，在7-11、全家兩大超商購買76入限量套組，則可獲得20吋LINE FRIENDS在地特色登機箱 (摩托車款，市價2,990元)。

行李箱款式多樣化，採撞色設計，易取易收納的前開蓋設計，兼具吸睛外觀與實用性；春節長假出遊時，正好可以帶著最有台灣味的行李箱世界各地趴趴走！而這一系列結合在地特色的周邊好禮，也象徵桂格深耕台灣、以科學實證打造適合台灣人體質保健品的品牌精神。

「桂格養氣人蔘」推出超限量特規組合，只要購買養氣人蔘或養氣人蔘無添加糖配方94入或76入，就能帶走LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱或登機箱！

除了實用又有型的行李箱，過年就是要試試手氣！所有限量套組皆內附黃金刮刮卡，消費者有機會刮中最大獎——價值十萬元的黃金人蔘。迎接新的一年，購買桂格養氣人蔘限量套組，送禮自用兩相宜，不只把健康帶回家，也為新年增添好運氣，各大通路即日起限量販售中。

*唯一一支以人蔘皂苷為保健功效取得國家健康食品護肝認證的人蔘飲，根據動物試驗結果，對四氯化碳誘發大鼠肝臟損傷具有下列功效，有助於降低血清GOT、GPT值，有助於增加血清中白蛋白含量，健康食品 衛署健食字第A00059號

**Kantar 凱度消費者指數資料指出，桂格人蔘滋補液系列於 2006 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日之 銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一。

***係指透過獨家渦流工法，而能釋放最多元人蔘皂苷

+黃金贈品圖案僅供參考，實際依實物為主

++本活動所列市值僅供參考，實際價值會隨國際金價波動，主辦單位以實體贈品(含其重量與造型)為準，不再就金價差異進行補償

+++本活動所列市價含黃金及鑄工費用，實際金價波動不另補差或補償