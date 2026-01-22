年節送禮跨境電商推薦：不出國也能選購日本當地人氣伴手禮

和風新春：嚴選日本職人級必買清單

新春嚴選日本職人名物！匯集東京人氣甜點、京都優雅和風與海島限定鮮味。從極致酥脆的夾心到暖心職人湯頭，鹹甜兼具滿足全家人挑剔的味蕾。送禮體面大方、自用療癒舒心，免出國即刻享有地道和風儀式感，用高品質美味開啟好運年！

年節送禮跨境電商推薦

・日本GATEAU法國麵包脆餅 (80入) 禮盒

$1,730 $2,000

日本皇室也瘋狂的「國王之味」！嚴選優質法國麵包，塗上特製發酵奶油與砂糖烘烤而成。口感極致酥脆，每一口都能感受到濃郁乳香與微甜砂糖的完美交織。80入大容量禮盒，是商務送禮或辦公室分享的最佳高雅之選。

・沖繩限定 南風堂沖繩島椒味蝦餅禮盒 27枚入

$435 $500

一秒置身沖繩大海！這款蝦餅融合了沖繩島辣椒的微辛與鮮蝦的鮮甜，口感薄脆爽口，辛辣度適中，越嚼越香、超級涮嘴。無論作為下酒菜還是午茶點心都非常適合，是旅遊沖繩必買、令人魂牽夢縈的人氣伴手禮。

・Calbee卡樂比 北海道玉米風味薯條三兄弟

$399 $500

超人氣薯條三兄弟推出期間限定玉米風味！採用 100% 北海道優質馬鈴薯製作，完美結合當地甜玉米的誘人清香。咬下的瞬間，酥脆口感伴隨淡淡甜味在口中散發，讓人愛不釋手。小包裝設計方便攜帶，隨時享受北海道的美味精華。

・press butter sand 焦糖奶油夾心乾餅 5入

$485

甜點界的建築美學！採用特製熱壓機烤出酥脆紮實的外皮，內餡包裹著絲滑焦糖與濃郁鮮奶油雙層夾心。一口咬下，爆漿般的層次感在舌尖綻放，是懂吃的你絕不能錯過的奢華午茶。5入精緻包裝，最適合犒賞自己或送給閨蜜。

・日本 小倉山莊 山春秋 8入 10袋

$450

來自京都長岡京的優雅代表。每一小袋內含 8 種不同形狀與口味的仙貝，象徵著日本四季的自然美景。從鮮蝦、黑豆到青海苔，口味細膩多變。充滿禪意的包裝，不僅是一份點心，更是一份傳遞心意的藝術品，送禮體面大方。

・不二家Fujiya 牛奶妹PEKO 千蜜禮盒360g

$360 $450

經典 PEKO 牛奶妹化身精緻千層派！層層堆疊的酥脆餅皮，包裹著香濃滑順的乳香內餡，每一口都吃得到職人的用心與不二家獨有的經典甜蜜。360g 大容量禮盒，繽紛可愛的設計讓大人小孩都心花怒放，是節慶聚會的人氣主角。

・喜康瑞 Hikari Miso 全國地區 味增湯

$1,050 $1,500

想喝正宗味噌湯不用等！這款綜合禮盒收集了日本全國各地的道地味噌風味。從濃郁紅味噌到甘甜白味噌，搭配豐富蔬菜或豆腐配料，只需熱水沖泡，職人級的鮮美湯頭立即呈現。忙碌早晨或宵夜時刻，溫暖你靈魂的最佳首選。

農曆新年即將到來，年節送禮清單是否已準備就緒？

近年不少消費者選擇透過跨境電商，直接購入日本當地伴手禮，不僅選擇多元，也能避開出國採買的時間與成本。

透過日本知名藥妝連鎖店「大國藥妝」官方跨境商城，即使不出國，也能輕鬆選購日本在地熱銷商品，從經典拉麵、甜點零食，到茶飲與水果加工品，一次滿足不同族群需求。所有商品皆由日本出貨，送禮自用皆相宜。以下幾品都是熱銷經典，歷年人氣不墜的送禮選擇！

・一蘭拉麵 釜醬汁豚骨細麵 5包入

¥3,184 ¥3,980

一蘭推出的博多細麵，麵條口感滑順且富有彈性，搭配濃郁卻不腥的豚骨湯頭，完整呈現正宗日式拉麵風味，是年節送禮的安全首選。

・REIKA 春日堂 杏仁白巧克力 250g

¥1,984 ¥2,480

香脆杏仁搭配柔滑白巧克力，甜度拿捏得宜，無論是送禮或家庭分享都相當合適。

日本在地伴手禮在家也能感受旅遊氛圍

・山榮YAMEI 起司帆立貝 100g

¥1,584 ¥1,980

北海道扇貝融合起司風味，採獨立包裝設計，方便分食，是聚會場合的人氣小點。

免去機票勞力！輕鬆把日本當地伴手禮搬回家！

