年節送禮送健康！燕窩雞精、機能保健3折起，長輩親友都滿意
農曆春節將至，還在煩惱伴手禮怎麼挑嗎？送餅乾糖果怕太甜，送水果怕不耐放，今年不如「送健康」最貼心！Yahoo購物中心祭出「保健品類日」強檔優惠，1/13 至 1/15 限時三天，燕窩、雞精、機能保健品最低3折起！
無論是給長輩的滋補養身、給忙碌上班族的護肝提神，或是守護全家人的基礎保健，這裡通通有。把握這波超殺折扣，送禮送到心坎裡，荷包也能省大錢！
1.【老協珍】熬雞精禮盒 (常溫/14入) 2盒
原價$3,960，結帳折後$2,612
送禮絕不出錯的經典名牌！傳承四代「熬」工法，將深層精華完整萃取，不僅營養最完整，更同時補充膠原蛋白與胺基酸。口感濃郁順口無腥味，常溫保存超方便。從備考學生、忙碌上班族到產前產後媽咪都適合，一次帶兩盒，自用送禮兩相宜。
2.【北港朝天宮ｘ娘家】滴雞精16入限量聯名禮盒
原價$2,680，折後$2,358
今年過年最有誠意的禮盒！娘家與北港朝天宮強強聯手，選用100%全雞滴煉，經3小時極鮮入鍋，不僅含18種胺基酸，更獨家贈送「守護平安御守」。讓收禮的人不僅喝出健康，還能獲得媽祖的庇佑加持，身心靈一次滿足，絕對是送給長輩的最好選擇。
3.【正官庄】高麗蔘精 EVERYTIME 30入/盒 (5秒體驗 即刻復活)
原價$1,560，特價$1,099
韓劇主角都在喝的補氣神物！嚴選韓國6年根高麗蔘，成分濃醇零添加，一條就能攝取七大功效。撕開即飲的設計，讓忙碌的現代人只要「5秒」就能快速充電。精緻小巧的包裝，非常適合送給工作高壓的親友或需要體力的長輩。
4.【船井】高含量燕窩極萃飲禮盒組 (共14包)
原價$3,500，特價$1,274
模、貴婦圈瘋傳的養生秘方！這款燕窩極萃飲主打全方位高機能潤補，添加莓果多酚與維生素C，天天一包就能喝出紅潤好氣色。過年送給媽媽、婆婆或女性好友，讓她們在新的一年自帶女神光，絕對被誇讚懂送禮！
5.【挺立】鈣強力錠禮盒 (176錠/盒)
原價$1,319，特價$1,195
隨著年紀增長，鈣質流失是長輩最擔心的問題。挺立鈣強力錠一錠就能補充600毫克高含量鈣，並添加維生素D幫助吸收，以及鎂、鋅、銅、錳等微量元素。趁著過年幫爸媽補貨，一天一錠，讓他們手腳靈活、健康走透透。
6.【大研生醫】德國頂級魚油 (60粒)x3盒
原價$6,750，特價$2,688
美式賣場瘋搶的頂級魚油，這裡買更划算！嚴選德國KD製藥100%純魚油，擁有11項國際專利萃取技術。Omega-3濃度高達84%以上，EPA+DHA濃度達80%，高純度才能真正守護心血管健康。一次買三盒，照顧全家人的循環代謝。
7.【葡萄王】認證樟芝王 60粒X6瓶
原價$4,899，特價$3,999
獻給家中辛苦的支柱！榮獲國家健康食品許可，擁有「護肝」與「輔助調節血壓」雙重認證。對於經常熬夜、應酬或是生活壓力大的人來說，是必備的保養聖品。亦能幫助入睡，讓身體在休息中獲得真正的修復。
8.【悠活原力】金盞花葉黃素+紅藻萃取蝦紅素複方軟膠囊 (30顆/盒)x3盒
原價$4,140，特價$1,999
吳淡如真情推薦的護眼法寶！採用專利FloraGLO游離型葉黃素，分子小好吸收，搭配Zanthin專利蝦紅素，雙重配方更能舒緩晶亮負擔。無論是整天盯著手機的低頭族，還是愛看電視的長輩，都需要這款來守視力健康。
