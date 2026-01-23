年節送禮首選！屏東蓮霧、蜜棗評鑑揭曉 雙冠農友出爐

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 年節送禮就選屏東精品水果！屏東縣政府辦理「115年屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑」，共吸引蓮霧組39組、蜜棗組27組農友參賽，於1月22日完成評鑑作業，最終由農友黃國霖奪下蓮霧組冠軍、潘志民榮獲蜜棗組冠軍。縣府23日舉行頒獎典禮，由縣長周春米親自表揚，肯定農友用心，並推薦民眾把握產季選購優質果品。

縣長周春米表示，蓮霧與蜜棗是屏東重要代表性水果。蓮霧主要產區集中於南州、佳冬，種植面積約1,850公頃、產量居全台之冠；蜜棗主要產於高樹、鹽埔，種植面積約528公頃、產量為全台第二。兩項水果風味佳、品質穩定，正值盛產期，自用或送禮皆相當合適。

周春米指出，縣府依果品產期持續辦理評鑑，引導農民強化栽培管理、分級包裝與品牌形象，今年更將禮盒包裝設計納入評分，選出兼具品質與美感的精品水果，提升市場競爭力，打造屏東「安全、安心、高品質」的農業形象。

縣府農業處說明，本次評鑑果品須具備「三章一Q」其中一項認證資格，並由產、官、學專家依外觀、重量、風味、口感及包裝設計等項目綜合評比，最終選出冠、亞、季軍及多名優勝，充分展現屏東農業成果。

蓮霧冠軍黃國霖分享，家族三代投入蓮霧栽培，導入智慧灌溉與環境監測，有效因應低溫寒流；蜜棗冠軍潘志民則表示，高樹良好自然條件加上嚴格疏果管理，讓每顆蜜棗都能呈現最佳品質，誠摯邀請民眾品嚐屏東精品水果的甜美滋味。

▲縣長周春米頒贈獎牌與獎金給蓮霧組、蜜棗組前３名。（圖／記者范家豪）

115年屏東縣農會辦理優質蓮霧蜜棗評鑑活動評比名次

蓮霧評比名次

名次 推薦單位 姓名

冠軍 東港鎮農會 黃國霖

亞軍 枋寮地區農會 陳潔芳

季軍 佳冬鄉農會 羅上容

優勝 南州地區農會 林皆利

優勝 南州地區農會 陳黃美月

優勝 林邊鄉農會 阮濬毅

優勝 佳冬鄉農會 侯偉陽

優勝 南州地區農會 林君豫

績優輔導單位: 東港鎮農會、南州地區農會

115年屏東縣農會辦理優質蓮霧蜜棗評鑑活動評比名次

蜜棗評比名次

名次 推薦單位 姓名

冠軍 高樹鄉農會 潘志民

亞軍 鹽埔辦事處 王明章

季軍 高樹鄉農會 汪璟翔

優勝 高樹鄉農會 張忠政

優勝 高樹鄉農會 柯福明

優勝 鹽埔辦事處 林韋呈

優勝 里港鄉農會 許文瓊

優勝 鹽埔辦事處 楊玉麟

績優輔導單位: 高樹鄉農會、鹽埔辦事處