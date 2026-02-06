年節關懷 愛心飛揚28年

長達二十八年的「愛心飛揚」關懷活動不間斷，立委陳亭妃和多位議員、民間單位共同施愛弱勢族群。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節將屆，為讓弱勢家庭在寒冬也能過好年，「愛心飛揚」關懷活動舉辦至今長達二十八年不間斷。立委陳亭妃等人，六日在議會召開記者會，宣布將針對台南市原六區及近四千五百戶低收收入戶家庭，傳遞最實在、也最溫暖的年節關懷。

陳亭妃和議員前議長郭信良及議員陳怡珍、周麗津、吳通龍及前議員蔡旺詮等人共同召開記者會，募集大批民生物資，將於八日（日）上午同步於多處發放物資，包括安南區郭信良、中西北區陳亭妃與陳怡珍、安平南區周麗津及東區蔡旺詮服務處等，發放包含白米、罐頭、沙拉油、醬油、鹽品及衛生用品等民生必需品、近四千五百份，希望弱勢家庭減輕年節負擔。

陳亭妃表示，長達二十八年，他們持續以實際行動關懷弱勢族群，每年活動可說是公私協力展現，包括南市登陸慈善愛心會、好帝一、肯尼士等愛心單位，募集超三百萬元物資；蔡旺詮表示，活動也將結合寫春聯、音樂活動，讓民眾感受暖暖的愛。郭信良服務處也有春聯揮毫、義剪、點心提供及安南區衛生所免費義診、Ｘ光健康檢查與流感疫苗施打。