年節防搶不鬆懈 中山警模擬 假外送真搶劫 演練 提醒民眾提高警覺

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】農曆年節將近，銀行與金融機構現金往來頻繁，為提醒民眾重視年節期間的財務安全，中山分局特別強化金融機構防搶應變作為。於115年1月9日16時結合轄內彰化銀行總部分行，實施金融機構防搶暨攔截圍捕演練，藉此檢視警方即時通報、封鎖動態與圍捕處置效能，全面提升警銀聯防能量。

本次演練情境貼近近期常見犯罪手法，模擬歹徒為博取網路流量，假藉求職名義邀集同夥，並假扮外送員進入銀行行搶。演練中，歹徒衝向櫃檯開啟直播，持道具槍脅迫行員交付現金後逃逸；行員立即依標準作業程序通報警方。警方獲報後迅速到場，依即時資訊封鎖周邊道路、展開攔截圍捕，最終成功壓制歹徒，完整展現警方快速反應與守護治安的決心。

中山分局特別提醒民眾，年節期間提領或攜帶大筆現金時務必提高警覺，避免單獨行動，注意周遭可疑人事物；如有護鈔或金融安全協助需求，可透過「臺北市政府市民服務大平臺」申請相關服務。同時呼籲民眾牢記防詐三不原則「不聽、不信、不匯款」，警民攜手合作，才能共同守住辛苦賺來的財產，安心迎新年。

