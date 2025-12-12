年節限定禮盒出爐！莫凡彼「啡嚐曲奇」 台中福華30週年限定西點

莫凡彼啡嚐曲奇禮盒。 圖：莫凡彼餐飲集團／提供

[Newtalk新聞] 農曆春節的腳步接近，各大餐飲品牌紛紛推出限定款特色禮盒搶商機。莫凡彼餐飲集團，推出「莫凡彼 2026 啡嚐曲奇禮盒」。台中福華有 8 款 30 週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4 吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等。

「莫凡彼 2026 啡嚐曲奇禮盒」內容豐富，每組包含莫凡彼曲奇餅乾1盒及莫凡彼精品濾掛咖啡 5 包。曲奇餅乾堅持不添加任何香精並採蛋奶素配方，內含兩種風味：「經典奶油曲奇」選用來自法國的天然奶油，擁有發酵奶油獨特香氣，口感酥鬆紮實。

廣告 廣告

「莫凡彼咖啡曲奇」則選用 100% 阿拉比卡豆的莫凡彼金牌咖啡製成，經精心烘焙呈現迷人咖啡香。搭配的濾掛咖啡更是不凡，選用「衣索比亞 西達摩」水洗淺焙豆，帶有白桃、青茶、軟糖與蘋果的清新風味，酸甜平衡且餘韻悠長，與曲奇餅乾形成絕妙搭配。「莫凡彼 2026 啡嚐曲奇禮盒」單組賀歲價 550 元，販售期間即日起至明年 2 月 22 日（日）止，活動期間推出團購優惠「買 10 送 1」。

台中福華大飯店歡慶 30 週年，12 月起以「30 回甘」為靈感全面啟動史上最具力度的年度回饋方案，其中在 1F 豪吧推出 8 款 30 週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4 吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等，以台灣味與台中福華經典呈現品牌 30 歲的甜蜜時刻。

台中福華表示，年底最強促銷檔期一次到位，今年30週年優惠層級全面拉高，從餐飲、住宿到線上商城全面帶動買氣，加上多樣化的超值回饋活動，鎖定年末消費需求，預期將帶動推升餐飲與旅宿市場買氣與整體消費市場熱度。

週年慶期間，線上商城「饗福商城」與 1F 豪吧營運同步啟動「1212 狂歡購」，超值回饋最低 51 折起。多款常溫禮盒任選一盒送雪蛤燕窩飲五瓶（66 折），優惠價 NT$1,580、冷凍牛肉麵禮盒加 NT$12 多一盒（51 折）、好餃子新品享買二送一（66 折）、羽毛被搭配羽毛枕組（67 折）等多款生活選品限時特惠。豪吧亦推出咖啡買一送一，國旅卡消費再享多重滿額贈禮。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

空間活化成親子滑板場 台中市再添兩處

助理怒嗆張啟楷「說一套做一套」 國會助理工會怒吼：撤回提案

台中福華1F 豪吧以台灣味結合30週年設計推出限定西點。 圖：台中福華飯店/提供