年節限定禮盒出爐！莫凡彼「啡嚐曲奇」 台中福華30週年限定西點
[Newtalk新聞] 農曆春節的腳步接近，各大餐飲品牌紛紛推出限定款特色禮盒搶商機。莫凡彼餐飲集團，推出「莫凡彼 2026 啡嚐曲奇禮盒」。台中福華有 8 款 30 週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4 吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等。
「莫凡彼 2026 啡嚐曲奇禮盒」內容豐富，每組包含莫凡彼曲奇餅乾1盒及莫凡彼精品濾掛咖啡 5 包。曲奇餅乾堅持不添加任何香精並採蛋奶素配方，內含兩種風味：「經典奶油曲奇」選用來自法國的天然奶油，擁有發酵奶油獨特香氣，口感酥鬆紮實。
「莫凡彼咖啡曲奇」則選用 100% 阿拉比卡豆的莫凡彼金牌咖啡製成，經精心烘焙呈現迷人咖啡香。搭配的濾掛咖啡更是不凡，選用「衣索比亞 西達摩」水洗淺焙豆，帶有白桃、青茶、軟糖與蘋果的清新風味，酸甜平衡且餘韻悠長，與曲奇餅乾形成絕妙搭配。「莫凡彼 2026 啡嚐曲奇禮盒」單組賀歲價 550 元，販售期間即日起至明年 2 月 22 日（日）止，活動期間推出團購優惠「買 10 送 1」。
台中福華大飯店歡慶 30 週年，12 月起以「30 回甘」為靈感全面啟動史上最具力度的年度回饋方案，其中在 1F 豪吧推出 8 款 30 週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4 吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等，以台灣味與台中福華經典呈現品牌 30 歲的甜蜜時刻。
台中福華表示，年底最強促銷檔期一次到位，今年30週年優惠層級全面拉高，從餐飲、住宿到線上商城全面帶動買氣，加上多樣化的超值回饋活動，鎖定年末消費需求，預期將帶動推升餐飲與旅宿市場買氣與整體消費市場熱度。
週年慶期間，線上商城「饗福商城」與 1F 豪吧營運同步啟動「1212 狂歡購」，超值回饋最低 51 折起。多款常溫禮盒任選一盒送雪蛤燕窩飲五瓶（66 折），優惠價 NT$1,580、冷凍牛肉麵禮盒加 NT$12 多一盒（51 折）、好餃子新品享買二送一（66 折）、羽毛被搭配羽毛枕組（67 折）等多款生活選品限時特惠。豪吧亦推出咖啡買一送一，國旅卡消費再享多重滿額贈禮。
更多Newtalk新聞報導
空間活化成親子滑板場 台中市再添兩處
助理怒嗆張啟楷「說一套做一套」 國會助理工會怒吼：撤回提案
其他人也在看
2025年度熱銷榜，特殺39折起，各類Top3神榜：NB、NIKE、SK-II、雅詩蘭黛、LONGCHAMP、GOYARD，今年沒跟上的流行，一次補課！
這次都只挑「年度熱銷Top3」，不是小編說了算，而是靠實際銷量、網路呼聲、社群討論度一層層刷出來的真排行榜。能擠進前三名的都狠角色。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
行李箱推薦、雙12撿便宜！American Tourister 20吋+30吋限時$3199、Deseno柴語錄聯名款、胖胖箱下殺4折...行李箱／前開式行李箱／5輪行李箱推薦
年末出遊機會多，聖誕跨年假期預備備，旅遊起手式就是準備好一咖時髦又實用的行李箱，陪你跑遍世界各地。趁著一年一度的雙12優惠，正好可以撿便宜！經常旅行的小編，不只為大家開箱現在最流行的「前開行李箱/上掀式行李箱」，同時也整理了許多行李箱優惠讓大家下好離手，無論是一家大小出遊，或是爆買一波也不怕！早買早享受！Yahoo精選購 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／射手座準備收禮物！3星座單身族有艷遇
生活中心／綜合報導今日是12月11日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出，本日射手將收到愛情禮物，另外3星座單身族也有好消息，金牛易有艷遇、處女座可提升桃花、魔羯座則是可結識異性。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬季進補神隊友！從水波爐到電火鍋，讓你在家輕鬆煮出五星級暖心料理
隨著氣溫驟降，想喝熱湯、吃火鍋的慾望直線上升，現在正是升級廚房裝備的最佳時機。趁著雙12年末強檔優惠，快把這些「冬季料理神隊友」帶回家！象印更加碼抽iPhone17！無論是單身租屋族的快享鍋，還是家庭必備的水波爐、大容量鴛鴦鍋，都能讓你在寒冬中輕鬆端出暖心料理，工作再忙也能好好吃飯！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店一晚$12、北海道星野4折價、門票買1送1限量開搶｜黃金飾品5折開賣、iHerb全站輸碼76折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025雙12優惠來了！這天有什麼最值得搶的？Trip.com祭出12元飯店訂房價，12/12限量開賣；KKday則獻上人氣樂園買1送1優惠，同樣是12/12這天開搶；周生生12/12起一連2天，指定黃金飾品最低直降5折；保健購物網iHerb全站輸碼即享76折、不限金額都可折！「揪愛Mei」整理了31家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛。Yahoo夯好物 ・ 18 小時前 ・ 2
年末、新春家庭聚餐首選！全台19家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心 折扣74折起 尾牙公司聚餐吃起來
年末聚餐旺季即將來臨，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，中華料理總是百吃不膩。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 53
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 153
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 2
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 118
墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及
墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 20 小時前 ・ 13
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 24
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 77
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 11
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 6
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 2