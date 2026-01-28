年節食安把關 高雄抽驗91件食品全數合格

（中央社記者林巧璉高雄28日電）農曆春節將至，高雄市衛生局近期稽查超市、量販店、市場、製造業及年菜餐廳等34家業者，共抽驗91件商品皆符合規定。市府團隊今天也至三鳳中街聯合稽查並示範豆製品快篩試劑。

衛生局今天帶隊至三鳳中街聯合稽查，現場查核業者食材保存、販售場所衛生及食品標示。衛生局人員也示範自行研製過氧化氫、皂黃試劑，如何進行豆製品快篩檢查，有需求民眾可向各區衛生所索取。

衛生局表示，此次年節食品擴大稽查共檢驗91件，包含即食食品24件、肉品及加工品19件、水產及加工品13件、新鮮蔬果13件、烘焙製品7件、豆製品6件、麵製品5件及糕粿4件，檢驗項目包括衛生標準、食品添加物、動物用藥、農藥殘留等項目，結果皆符合規定。

此外，衛生局也抽查10家年菜餐廳業者，依「食品良好衛生規範準則」查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目，查核結果皆符合規定。

衛生局提醒，民眾採購年節食品時，應把握 「五不原則」，包括標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明者不買、有破損不買。此外，民眾料理或用餐都要把握「五要原則」預防食品中毒，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度等。（編輯：陳清芳）1150128