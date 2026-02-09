年節飲食傷腦 恐增失智風險

融合有氧、阻力、協調、平衡、雙重任務、體智活動與節奏律動體操，不論坐姿或站姿皆可進行，大幅降低運動門檻。

（天主教失智老人基金會提供）

記者傅希堯∕台北報導

春節連假將至，但對有三高、失智的中老年人來說，這段長假卻隱藏著大腦健康的挑戰。失智老人基金會提醒，年假期間，長輩們因飲食結構改變與生活節律紊亂，極易成為誘發認知功能退化的觸媒，呼籲長者應維持健腦生活型態，努力落實以預防與延緩失智症。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，國際研究證實高血壓是血管性失智症的最顯著因子，若收縮壓高於160mmHg且未受控制，則罹患阿茲海默症的風險將高達正常人的5倍。而年菜中常見的高油脂、高熱量，也會讓未來罹患阿茲海默症的相對風險上升3倍。

另外，年假期間常見的糖果、糕點、果汁等，若攝取過量，會導致高血糖環境產生，糖尿病患的失智風險約增加2.0至2.5倍。加上親友相聚捨不得睡覺而熬夜，加速類澱粉蛋白在腦部沉積。年假期間若生活不節制，對大腦健康無疑是一種傷害。

陳俊佑建議在年節飲食方面應採取結合了地中海飲食與得舒飲食優點的麥得飲食(MIND Diet)將可有效延緩大腦老化達7.5年。以佛跳牆為例，應將炸芋頭改為蒸或滷，排骨換成去皮雞胸肉，並加入香菇、娃娃菜等大量纖維質；魚類可捨油炸改清蒸，選用富含Omega-3的鯖魚或秋刀魚，提供大腦所需的抗氧化物。

在長假中的娛樂安排上，陳俊佑強調腦動、身動、人際互動的重要性，打麻將、玩橋牌涉及計算與策略，都是優質的腦力訓練，桌上遊戲亦能增進跨世代互動，透過學習新規則建立神經連結，並鼓勵長輩多動手，可帶領孫輩寫春聯或包水餃等。

為確保年假期間健康不打烊，陳俊佑建議，三高族群應制定具體的行動計畫，包括每天有健腦活動、三餐注意蛋白質與蔬菜的攝取、每天維持7到8小時的充足睡眠，1週至少150分鐘進行體能活動，同時注意一定要做到藥物不中斷，慢性病處方箋可提前10天領藥。

陳俊佑提醒，雖然長假易帶來社交壓力，但若感到疲憊，長輩應適時設置暫停時間，自行到安靜空間休息，深呼吸一下或練習身體掃描，透過腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足睡眠與慢性病自我管理，共同守護大腦資本。