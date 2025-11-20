一年籌備、「三金滿貫得主」打造音樂 新光三越打造信義區最高耶誕樹！搶攻一級戰區提袋率

不僅看還要聽得舒服，今年台北信義新天地耶誕樹，特別請來「三金得主」侯志堅打造專屬音樂。

「叮叮噹～叮叮噹～」這音樂一響起，代表著聖誕佳節到來，又是一年尾聲。今（20）日，新光三越台北信義新天地，迎來20米高聖誕樹，而且底下來環繞著小火車。美輪美奐的場景，不僅是打卡點，更成為首都地標之一。背後卻藏著無數的巧思，怎麼說呢？

「打造出首都地標來！」特別出席新光三越台北信義新天地耶誕樹點燈儀式、台北市商業處處長高振源站在20米高耶誕樹旁，一邊欣賞、一邊說著。在這顆高如7層樓高的耶誕樹前，有著全台唯一「會動的幸福列車」，同時共計百萬顆燈海營造出一道氛圍感極強的風景線。

高約20米、主樹以雪松率搭配15萬顆白金燈光，還有小火車穿梭，創意來自啟藝執行長梁浩軒。

儘管零售百貨9年來首度衰退，但據悉，為了今年的台北信義新天地耶誕夢幻連動，讓整個場域形成一股集體記憶，就光了一年時間籌備。同時還請來一向低調、「三金滿貫得主」侯志堅操刀音樂設計，而整體創意則來自啟藝執行長梁浩軒，也是得獎頻頻者。這一切心思正是希冀將信義新天地打造成一個地標性的象徵，自然帶動人流，繼而轉化為提袋率。

特別值得一提的是，新光三越台北站前週年慶11月27日壓軸登場。每次只要站前店週年慶開跑，就代表一年真的到了尾聲。搶攻萬元普發金發放最後商機，站前店也祭出千項商品年末暖心回饋。

