年紀不小不能再膽小！波波蓁「先斬後奏」買器材 拉社恐閨蜜黃小米宣布新身分

陳又榕與黃小米在錄音室默契十足，展現十多年閨蜜合作的自然與真誠。陳又榕、黃小米提供

八點檔演員與人氣網紅陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格YouTuber黃小米（Mii）共同主持Podcast節目《小週末開Pod》。節目上線至今不到三十集，不僅單集收聽數突破二十萬大關，頻道追蹤數也將破萬，然而陳又榕坦言，面對「主持人」這個新角色時，承受了巨大的挑戰與壓力。

《小週末開Pod》是一檔專為25至45歲女性打造的陪伴式Podcast節目，兩位主持人以「十幾年的真實閨蜜關係」為基礎，真誠分享自我探索、情緒整理與女性成長等核心主題，成為許多女性聽眾「每週固定等待的心理補給」。

挑戰新領域壓力大 陳又榕：被批評時曾自責沒訪問好來賓

陳又榕透露，她本身是Podcast的重度使用者，心中期許自己有朝一日能成為能帶給別人力量、收放自如的主持人。她認為「年紀不小了，現在不做以後會越來越膽小」，因此決定下定決心就開始行動。

她首先找來十幾年前一同以部落客身份出道的超級好友黃小米壯膽。儘管黃小米原本因行程繁忙且帶點「社恐」而有所猶豫，但陳又榕「先斬後奏」，一口氣買齊近10萬元的器材，這份決心也讓黃小米決定突破舒適圈，兩人攜手開啟了這段挑戰。

八點檔演員、人氣網紅陳又榕(波播蓁)與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。陳又榕、黃小米提供

演員跨界主持人 節目還沒回收成本

從演員跨界到主持人，陳又榕認為兩者是「完全不一樣的挑戰」。她提到，主持的挑戰在於如何讓來賓表現出最大的特色，甚至透過她的訪問，挖掘出平時不被認識的那一面。面對不熟悉的領域，陳又榕坦承曾遭遇挫折，她心有戚戚地說：「我們也被批評過，說真的蠻自責的，沒有把來賓訪問好的壓力真的很大。」

她強調雖然初期單集製作成本約為2萬元，節目尚未回收成本，但她期許自己能在主持工作中學習更多、找到擅長的地方，並從中獲得成就感。兩位主持人希望透過節目，用最貼近生活的方式，陪伴女性度過需要深呼吸的時刻，並讓聽眾在輕鬆的對話中，找到共鳴與「重新喜歡自己的力量」。



