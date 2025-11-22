年紀到了不背名牌！她「改拿1款包」曝原因 爆大票共鳴：更顯年輕
生活中心／彭淇昀報導
不少人喜歡買名牌包，不僅時髦還能凸顯個人風格。不過，有網友表示，到了一定年紀後，就不會想買名牌包了，只揹帆布袋，不過她坦言並非物慾降低，「是肩膀背不動了！」貼文曝光後，引發大票共鳴。
有網友在社群上發起討論，到了一定年紀後，對名牌包漸漸不感興趣了，只揹較輕便的帆布包，並點出實際原因，「不是物慾降低，是肩膀根本背不動了！」
瞬間引發不少網友共鳴，「原來大家都有一樣的困擾」、「名牌包真的很重」、「人生升級不是換包，而是換成更舒服的自己」、「入手一個帆布包之後覺得背起來輕鬆又顯年輕，立刻接著購入3-4個，到處搜尋好看的帆布包，還突然覺得櫃子裡那些名牌包好俗氣」、「不穿高跟鞋也是因為站不住」、「覺得帆布袋才是王道啊」。
不過，還是有人認為，名牌包是「社會階層」的象徵，「現在已30歲，我還是覺得小眾品牌很棒，但更想把錢花在精品包上，更多是覺得能買精品包的年紀也差不多是自己有點成就的時候了，而且經濟應該也是相對的不錯，也配的上擁有這個品牌的給予的附加價值」、「都30了，確實該有個1、2顆百搭款的名牌包。不是價值觀的問題，是符合你工作身份地位的行頭」。
