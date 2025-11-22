年紀到了改揹帆布袋？她揭真實原因：名牌包肩膀撐不住
近日有女子指出，人到了一定年紀後，會開始不買名牌包，改揹輕便的帆布袋，原因並非物慾降低，而是肩膀撐不住。貼文曝光，引發網友熱議。
原PO在Threads上發文表示，人到了一定年紀後，會開始不買名牌包，改揹輕便的帆布袋。她強調這並非物慾降低，而是有個很實際的原因——肩膀根本揹不動了。這番話引起大批網友共鳴。不少人紛紛留言，「真的，20幾歲時背一個單肩tote bag還放文件，高跟鞋，很酷的樣子；現在變成平底鞋、雙肩背包加小手袋」、「名牌包真的很重」、「自從發現真皮包空包800g起跳後一律提不起興趣，我是上班不是重訓」、「我有在用的名牌包剩卡夾了，甚至還不是皮夾」。
更有網友直言，「我也是，最後選擇尼龍或帆布，不然肩膀真的承受不起。但偶爾拿出來看看以前買的包還是覺得很美」、「而且帆布包的帆布還要薄一點的，厚的硬挺的帆布其實也蠻重」、「這就是goyard這麼紅的原因，都是有一定年紀的在背」、「人生升級不是換包，而是換成更舒服的自己」、「不穿高跟鞋也是因為站不住」。
