年紀到了「都改揹這款包」？她曝不是物慾降低 大票人爆共鳴
不少人會覺得名牌包時髦又具個人風格，是個人穿搭的重要一環。然而近日有名女網友嘆，年紀到了之後，漸漸不買名牌包，反而改用帆布包，但原因並非物慾降低，而是肩膀撐不住。文章曝光後，引起大票人共鳴，坦言名牌包真的很重。
原PO在Threads上發文稱，人到了一定年紀，會開始不買名牌包，只揹輕便的帆布袋。但她強調，有一個很實際原因，並不是物慾降低，而是肩膀根本揹不動了。
文章曝光後，網友紛紛留言表示，「真的，20幾歲時背一個單肩tote bag 還放文件，高跟鞋，很酷的樣子；現在變成平底鞋、雙肩背包加小手袋」、「結果包包的盡頭不是帆布包就是LONGCHAMP」、「名牌包真的很重」、「我有在用的名牌包剩卡夾了，甚至還不是皮夾」、「我也是，最後選擇尼龍或帆布，不然肩膀真的承受不起。但偶爾拿出來看看以前買的包還是覺得很美」、「自從發現真皮包空包800g起跳後一律提不起興趣，我是上班不是重訓」。
還有人發出體悟，「人生升級不是換包，而是換成更舒服的自己」、「不穿高跟鞋也是因為站不住」、「我35歲買房後，就不買名牌了，現在已繳完房貸，房產才實在！」、「而且到一定年紀的時候，人生已經背負太多重量，不需要連包包都要讓自己加重負擔」。
