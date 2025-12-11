年紀大了，新陳代謝變差怎麼辦？教你補足「這類營養素」提升代謝

你有覺得隨著年紀增長，體重也隨之增加的趨勢嗎？如果有，那就是新陳代謝降低所造成的原因。一般來說有許多的人都會說吃哪些食物可有效提升新陳代謝，但除此之外，還有許多可促成新陳代謝的因素可以改變，該如何讓新陳代謝更有效率呢？《優活健康網》特摘此篇分享新陳代謝的機制以及該改善方法。







新陳代謝是什麼？



新陳代謝（Metabolism）是人體新舊物質交替的過程，讓體內有害的垃圾和毒素排出並吸收新的物質，經由不斷更新體內的物質與燃燒熱量，來維持身體各器官健康有效率的運行。

簡單來說新陳代謝是你每天燃燒的所有能量，也就是消耗卡路里，但燃燒卡路里並不僅僅發生在運動時，因為你的身體必須維持正常的運作讓你可以活著；這意味著無論你是否自願燃燒卡路里，你的身體從呼吸到走路都跟新陳代謝脫離不了關係。





3個因素組成



BMR（基礎代謝率）：又稱為靜態代謝率（resting metabolic rate，RMR）指的是人體在24小時內，靜臥狀態下所消耗的熱量，這包含維持呼吸循環系統、神經系統以及肝腎等器官組織的運作，是維持生命所需的最小熱量值，它佔我們身體熱量燃燒大約70%左右。 NEAT（非運動的熱能消耗）：這裡指的是除了BMR與運動所包含的消耗量之外，我們身體從走路到工作，甚至於打字、澆花或是情緒壓力的起伏等等，所累積消耗卡路里的方式，它大約只佔20%左右，並且會依據每天的行為與情緒而有所不同，這將取決於你正在做什麼或吃什麼有關。 Actual exercise（實際運動）：最後一塊就是你實際從事運動所消耗的卡路里，這大約只會佔10%左右。





吃什麼影響新陳代謝



還記得新陳代謝消耗熱量對大塊的一部分？沒錯！就是你的BMR。除了它佔有消耗卡路里的70%之外，它要維持身體器官運作的功能性，因此，這70%裡面也包含著要如何消化食物，所以吃了什麼食物能影響你身體的熱量消耗。

北卡羅來納大學教堂山分校應用生理學實驗室副教授Abbie E. Smith-Ryan博士說，大約30％的蛋白質熱量用於消化和吸收，其餘碳水化合物大約只有10%而脂肪更少，所以，蛋白質能燃燒卡路里比碳水化合物和脂肪更多。

另外，Erik Bustillo博士也解釋說，纖維是另一種能夠消耗更多能量的營養素，因此，當你攝取足夠的蛋白質和纖維，絕對有助於最大限度提高你的BMR，從而最大限度提高你的新陳代謝。

當然，並不表示你應該避免攝取脂肪和其它碳水化合物，你必需要在這三者之間取得平衡點，以保持你身體的功能可正常運作；同樣，重要的是雖然沒有任何維生素或營養素，能夠自行增加BMR的效率與速度，但只要我們人體缺乏任何必需的維生素和營養素，都會產生許多的負面影響。





吃太少會影響代謝



很多人想要減肥或減重的時候，都會從減少進食的份量與熱量開始，然而，這種減少攝取食物的方式在初期會立即看到絕佳的成果，當你長時間的進行這項節食的行為之後，身體就會開始減緩代謝的效率。

Bustillo博士說，這被稱為代謝適應。因為我們的人體有一種飢餓模式，當你大幅度減少卡路里的時候，你的身體認會為沒有足夠的食物供應它使用，所以，就會開始通過盡可能少的卡路里燃燒，來保護身體機制維持生命，而大量減少攝取食物的時間越長你的BMR數值就會越低，這也就是為何許多靠節食瘦下來的人，一恢復飲食就立刻復胖回來。

但這並不是說任何採用極端限制卡路里的人，在減肥或減重的過程中都注定會失敗。Bustillo博士說，當我們知道新陳代謝為何會降低運作的原理之後，你可以通過每週增加大約100卡路里的攝入量來改變這個事實，直到你的身體恢復健康的卡路里攝取量為止。





運動也能增加代謝



有證據也表明，高強度間歇訓練是最有利的運動方式之一，因為，它在一半的時間內燃燒更多的卡路里作為穩態有氧運動，運動後長達24小時的卡路里燃燒可能會持續升高，平均可以多消耗200～300大卡左右。另外，運動可以幫助提高BMR的另一種方式是增加肌肉量。

Smith-Ryan博士說，阻力訓練有利於增加瘦體重，間接會增加我們身體的BMR，同時，肌肉組織在休息時比脂肪組織燃燒更多的卡路里。根據研究的數值表示，每磅的肌肉能消耗約6卡路里；而脂肪只能消耗約2卡路里。

雖然，這個數據的差異性並不太大，再加上增加瘦體重並不是增加每日卡路里燃燒的神奇方法，但是隨著時間的增加這每磅4卡路里的差距，累積起來也是會產生很驚人的影響。

（本文獲運動星球授權轉載，原文為：吃的太少將會降低你減重與燃脂的運作效率？其實，一切都跟這個有關）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為年紀大了，新陳代謝變差怎麼辦？教你補足「這類營養素」提升代謝