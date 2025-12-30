年紀大腸道蠕動變慢，常便秘怎麼辦？醫授超實用5招潤腸助通便，起床「一杯●水」超順暢





根據統計，全台超過500萬人有便秘困擾。便秘泛指排便困難或排便次數減少，不分年齡層都可能發生。不過，隨著年齡增長，腸道蠕動功能逐漸退化，加上活動量不足、水分與膳食纖維攝取不夠，以及藥物副作用，都可能成為誘發便秘的重要原因。

中醫師指出，長輩便秘在中醫理論中多與「虛證」有關。臨床上常見可分為氣虛、血虛、腎陰虛與氣機鬱結等不同證型，需依體質與症狀進行辨證論治。除中醫治療外，民眾也可透過日常穴位按摩與生活型態調整，刺激經絡氣血循環、促進腸道蠕動，作為改善便秘的輔助方式。

不只是吃太少菜！中醫解析長輩便秘四大證型

不少民眾在出現便秘時，第一時間會嘗試多吃蔬菜、水果，或補充酵素、使用西藥軟便劑，但效果往往有限。彰化馬光中醫診所院長許名鈞中醫師指出，在中醫觀點中，長輩便秘主要與「虛」有關，依照體質與整體功能失衡來看，臨床上常見以下四種類型：

證型 原因 表現 氣虛 年老體弱，臟腑功能減退，氣虛則大腸蠕動無力，推動糞便困難。 大便不一定很硬，但排便時費力、排不乾淨，伴隨疲倦、容易喘。 血虛 氣血不足，腸道失潤，大便乾結。 大便乾硬如羊屎狀，面色萎黃，口乾舌燥。 腎陰虛 腎主二便，腎陰虧虛則無法推動下焦大腸，腸道失於濡養。 大便乾結，伴隨腰膝痠軟、頭暈耳鳴、口乾。 氣機鬱結 心情鬱卒、多思慮、缺乏運動等導致氣機鬱滯，大腸蠕動不利。 大便秘結，想排便但無法順利排出，常伴隨噯氣、胸悶。

辨證論治是關鍵 不同體質用藥方向大不同

許名鈞表示，中醫治療便秘會根據不同證型來辨證論治，先找出真正失衡的環節，再針對不同證型進行調理。他提醒，便秘的原因和體質複雜，建議先諮詢專業中醫師後再進行調理，以獲得最適合個人體質的診斷和處方。

氣虛：氣虛的根本在於脾胃運化功能減弱，因此需要適當補氣的藥材來增強腸道的「推動力」。如五味異功散、黨蔘、白朮、茯苓、黃耆等。

血虛：往往伴隨腸道缺乏津液，需要油脂來潤滑。如潤腸湯、當歸、柏子仁、地黃等。

腎陰虛：腎陰虛的本質是身體的陰液、精華物質虧損，導致相對的陽氣偏亢，出現一派「虛熱」和「乾燥」的症狀。治療原則必須是滋腎陰、潤腸燥。如增液湯，麥門冬、玄參、生地黃等。

氣機鬱結：治療核心是「通」，要疏通肝脾氣機，讓鬱結的氣機重新流通，腸道才能順利推動糟粕排出。如加味逍遙散，木香、枳實等。

針灸與穴位按摩輔助通便 3穴位在家就能做

除了中藥治療外，針灸與穴位按摩也是中醫改善便秘的重要輔助方式。透過刺激經絡，有助促進氣血循環、加快腸道蠕動。許名鈞建議，長輩可在日常生活中透過以下三個常用穴位進行按摩：

穴位 位置 功效 天樞穴 肚臍旁開約2寸（三指寬） 調節腸道功能，常用於腹脹、便秘 支溝穴 前臂背側，腕橫紋上3寸（四指寬） 通調三焦氣機，為治療便秘的經驗穴 足三里穴 膝蓋外側下約3寸（四指寬），脛骨旁開一指寬 調理脾胃，補氣健脾，促進腸道蠕動

按摩時可使用拇指指腹或食指指節，腹部穴位可搭配順時鐘腹部按摩，每個穴位輕柔按揉約2至3分鐘，以感到微痠脹為宜。

飲食與生活習慣同步調整 建立順暢排便節奏

在日常生活中，許名鈞也建議從飲食與作息著手改善便秘問題。飲食方面，可適量補充含有優質油脂的食物，如杏仁、黑芝麻、核桃仁、橄欖油等，有助增加糞便潤滑度，幫助排出；同時攝取牛蒡、番薯、黑木耳、菠菜，以及火龍果、奇異果等高纖食材，促進腸道蠕動。

水分補充同樣重要，長輩每日建議飲水量約2000至3000毫升，特別是早晨起床後先喝一杯溫開水，有助啟動腸胃功能。此外，養成固定時間如早上排便的習慣，有助建立生理時鐘。最後，他提醒，適度運動也是改善便秘不可或缺的一環，即使只是每日散步、伸展或簡單的腹部運動，都能幫助腸道蠕動，讓排便更順暢。

