年紀漸長腸胃更不順？醫：改變生活與篩檢才是關鍵

【健康醫療網／編輯部整理】隨著年齡增長，人體各系統功能逐漸退化，腸胃道也不例外。許多年長者會出現消化不良、吞嚥困難、便秘或腹瀉等問題，這些看似輕微的不適，往往影響生活品質，甚至隱藏嚴重疾病的警訊。國泰綜合醫院消化內科陳柏諺醫師表示，腸胃健康與日常飲食、生活習慣及慢性病控制息息相關，只要及早辨識症狀並採取預防措施，便能有效降低併發症風險，維持良好生活品質。

食道常見胃食道逆流、吞嚥困難 少量多餐加減重改善

陳柏諺醫師說明，民眾可從「食道」、「胃」及「腸」三個層面，了解常見的腸胃問題與預防、衛教重點。他進一步說明，食道常見問題常見疾病如下，

胃食道逆流：年長者因下食道括約肌張力減弱、胃排空延遲或服用藥物而更易逆流，常見症狀為胸口灼熱、吞嚥困難、慢性咳嗽。 吞嚥困難與食道運動異常：包括賁門失弛緩症或食道蠕動減弱，會導致進食時哽咽或嗆咳。 食道炎與狹窄：長期逆流或服藥、異物滯留可造成食道黏膜損傷與狹窄。

關於預防與衛教他也提到：

‧飲食調整：少量多餐、避免過於油膩或辛辣食物；餐後兩小時內避免平躺。

‧生活習慣：減重可減少腹壓、抬高床頭15–20公分減少夜間逆流。

用藥安全：服藥需搭配充足開水並坐直或站立至少30分鐘，避免藥物滯留造成食道潰瘍。

‧吞嚥訓練：針對吞嚥功能不佳者，可由語言治療師評估進食姿勢與食物質地調整（如糊狀、軟質）。

胃部常有消化性潰瘍、消化不良 需定時定量並定期篩檢

陳柏諺醫師解釋，關於胃部常見問題常見疾病包含：

消化性潰瘍：長者多因長期服用止痛藥、抗凝血劑或合併幽門螺旋桿菌感染。症狀可能腹痛或是不典型，甚至以出血或穿孔表現。 胃功能減退與消化不良：隨年齡胃酸分泌減少，消化酵素減少，常見餐後飽脹、噁心。 胃癌：與幽門螺旋桿菌相關，且長者屬高風險族群，出現體重減輕、食慾不振或貧血時需警覺。

在預防與衛教部分則是如下：

‧幽門螺旋桿菌檢測與治療：長者若有消化性潰瘍或胃癌家族史，可考慮檢測並根除。

‧藥物風險評估：需長期使用止痛藥者，可搭配質子幫浦抑制劑 (PPI) 預防潰瘍。

‧飲食原則：定時定量、細嚼慢嚥、減少過鹹及燒烤醃製品；多攝取蔬果及高纖維食物。

‧定期篩檢：高危險族群可考慮胃鏡檢查以早期發現病灶。

便秘需增加飲水 大腸瘜肉須留意家族史並篩檢

陳柏諺醫師醫師提到，小腸與大腸常見問題常見疾病包含：

便秘：年長者因腸蠕動減緩、飲水不足、活動量減少或多重用藥（止痛、抗膽鹼藥、鐵劑）常導致便秘。 腹瀉與腸道感染：長者免疫力較弱，使用廣效抗生素易導致偽膜性腸炎；慢性腹瀉也須排除大腸腫瘤或吸收不良。 大腸癌與大腸瘜肉：隨年齡增加風險上升，台灣國家篩檢建議45-74歲每兩年一次糞便免疫潛血檢查，若是有家族史可提前到 40-44歲篩檢。 憩室症：多見於左側結腸，平時無症狀但可能併發出血或憩室炎。

預防與衛教

‧充足水分與高纖維飲食：每日攝取1.5-2公升水及足量蔬果，促進腸蠕動、預防便秘與憩室症。

‧規律運動：每日散步、簡易伸展可改善腸道血流與蠕動。

‧避免濫用瀉劑：長期刺激性瀉劑會使腸蠕動更差；可選擇軟便劑或容積性瀉劑。

‧大腸癌篩檢與追蹤：定期糞便免疫潛血檢查，若陽性則安排大腸鏡。高風險者可提前篩檢。

‧抗生素使用謹慎：避免不必要的抗生素，減少偽膜性腸炎風險。

早期症狀辨識與預防 避免不可逆健康傷害

陳柏諺醫師最後提醒，長者因生理老化、慢性病與多重用藥，常見從食道到腸道的多種問題。臨床醫師與家屬應重視早期症狀辨識與預防措施，透過飲食、生活型態與篩檢三管齊下，可顯著減少併發症並提升生活品質。

原文出處：國泰醫訊292期

