年紀相差24歲！ 新北情侶持大量「喪屍毒品」違停遭逮

警方前往盤查。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊警方日前深夜執勤時，發現一對年紀相差24歲的情侶檔將轎車違停在紅線上，上前盤查時，赫然發現劉姓男友座位旁有海洛因香菸，進一步要求2人下車受檢時，在車內及吳姓女友身上搜出「喪屍毒品」依托咪酯粉末、煙彈、煙油，另查獲安非他命等大量毒品，當場將2人逮捕，後續對劉男使用毒品唾液快篩試劑，呈現毒品陽性反應，當場依法扣車製單舉發，全案訊後依毒品、公共危險等罪嫌，將2人移送法辦。

據了解，49歲劉姓男子與25歲吳姓女子為情侶關係，本（1）月25日深夜11時許，將轎車違停在新莊中正路上，正巧當時新莊分局光華派出所警員連冠傑、范智翔及王海權正在執行守望交整勤務，發現情侶倆違停後，立刻上前盤查。

警方將2人帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

警方經劉男同意，目視車內檢視，隨即就在駕駛座發現疑似海洛因香菸，後續委請2人下車受檢，進一步在副駕駛座下方查獲海洛因粉末1包、依托咪酯粉末1包、依托咪酯煙油2罐、依托咪酯煙彈1顆以及及安非他命4包等多項毒品，另外也在吳姓女友身上搜出依托咪酯煙彈4顆、依托咪酯煙油1罐、玻璃球吸食器1支，當場將2人逮捕帶回偵訊。

由於劉嫌有駕駛行為，警方對他實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現海洛因、安非他命及卡西酮陽性反應，警方依《道路交通管理處罰條例》第35條規定當場扣車並製單舉發，將吃上新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，並採集劉嫌尿液送驗，詢後將2人依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

警方查獲大量毒品。（圖／翻攝畫面）

