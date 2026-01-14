年紀越大越難投保！ 非法平台鎖定高齡.身障族群

台北市 / 綜合報導

這個非法經營的平台，大多是鎖定高齡者、體況不佳的身障族群下手，最主要還是因為，年紀愈大、越 難 投保，當然長輩也更容易受騙上當！只不過看看現在市面上的各種保險種類，除了一般定期、終身壽險，還有政府所推出的「小額終老保險」，保費更低，最高可以保到84歲，對於經常被拒保的長輩來說，可能是更好的選擇之一。

非法保險互助會受害者何先生：「我們人心隔肚皮嘛我們防也防不了。」話說得好無奈，因為受害者何先生，加入非法保險互助會，白白繳了超過40萬的會費，卻拿不回來。

非法保險互助會受害者何先生：「它這裡面的族群，大部分都比較偏年紀大的，大部分都在80歲以下40歲以上，這個年齡階層，領取這個身故互助金這一部分的，或者身體況比較嚴重的。」

非法經營的平台，鎖定高齡身障重大疾病等等，這些族群下手，甚至出動他們親自當業務。

非法保險互助會受害者何先生：「第1件是歸我們上面的你的推薦人，第2件開始就是你自己，你成為業務員資格以後，第2件業務獎金就是你的，免體檢嘛免告知嘛就是保證保，只要18歲以上無年齡上限，所以不管你是身體健康的，年紀大的年紀輕的不健康的通通可以啊。」

之所以大多是長輩受害上當，主要還是因為，年紀越大越難投保，以壽險為例，像是定期壽險常見投保年齡，範圍落在15-65歲左右，終身壽險則是在75歲以下，不過政府推動的小額終老保險，年齡上限拉高到84歲，保障額度上限90萬，能以低保費寬體檢條件，讓長輩取得終身保障，若資源相對較少的年長者，多少能藉此獲得幫助，或許也能降低騙局發生機會。

