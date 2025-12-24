年紀輕就高血壓、吃藥也壓不下來？醫師提醒恐是「次發性高血壓」

「次發性高血壓」可能是由其他疾病或藥物引起，針對病因治療，能有明顯改善，甚至恢復正常。（canva生成示意圖）

你以為高血壓只會找上中老年人？40歲的李老師生活規律、飲食清淡，卻在例行健檢中血壓飆到170，吃藥也無法控制，還出現手抖、心悸、肌肉無力。這種「年輕又反覆失控」的高血壓，可能不是單純的慢性病，而是「次發性高血壓」。

亞東醫院心臟血管內科醫師徐御凡指出，像李老師這樣血壓控制不佳的情況，其實在臨床上相當常見。許多人以為高血壓就是年紀大才會有，但有些年輕人血壓飆高，其實是其他疾病或藥物引起的「次發性高血壓」，只要針對病因治療，血壓往往可以明顯改善，甚至恢復正常。與年紀、遺傳、飲食習慣造成的「原發性高血壓」，有顯著的不同。

次發性高血壓可能與腎臟、內分泌、血管構造，或藥物、飲食習慣有關。徐醫師提醒，如果出現以下狀況，就要特別警覺：

1.30歲前就出現高血壓

2.血壓非常高（收縮壓>180 mmHg或舒張壓>110 mmHg）

3.使用3種以上降血壓藥仍無法控制

4.原本穩定的血壓突然惡化

5.伴隨低血鉀、心悸、出汗或體重明顯變化

遇到上述警訊，建議及早就醫。醫師會透過血液、尿液檢查，評估腎功能、電解質及荷爾蒙變化，必要時再搭配腎臟超音波、電腦斷層、核磁共振或24小時血壓監測，找出高血壓真正原因。

徐醫師提醒，年輕就出現高血壓、血壓長期控制不佳，或伴隨其他異常症狀時，千萬別以為只是壓力大或運動少。找出原因、對症治療，才能真正控制血壓，也為健康加一層保障。



