年紀輕輕就洗腎？ 醫揭三高失控恐讓你的腎臟提早報廢





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】32歲的小陳研究所畢業半年，正準備在職場大展身手，卻突然感到極度疲倦、噁心嘔吐而送急診。檢查後發現長期未控制的高血壓已讓腎功能嚴重受損，必須立即洗腎，他自己也不太能接受的認為「以為洗腎是老人病，沒想到會發生在我身上」。重新檢視自己的生活習慣才發現，很多都是慢性腎臟病的高風險因子。



三高失控恐導致腎臟微血管病變 惡性循環加重腎臟損害



根據2023年衛福部新聞指出，洗腎病人在透析前一年，近8成患有高血壓，4成以上患有糖尿病，3成患有高血脂。台安醫院心臟內科林謂文主任指出高血壓會讓腎臟微血管長期承受高壓而損傷，影響過濾功能；高血糖則會損傷腎臟內的微血管，讓血管壁變厚，使腎臟無法有效過濾廢物，最終導致腎衰竭；更危險的是，當腎功能下降導致排水不良時，糖尿病患者常同時出現高血壓，形成惡性循環加重腎臟損害。

林謂文主任表示，年輕人雖然糖尿病比例較少，但不當生活習慣正讓腎病年輕化，主要原因包括少喝水導致腎結石、長期服用止痛藥、憋尿造成反覆泌尿道感染，以及高油高鹽高糖的飲食習慣。



預防腎病變控制三高是關鍵 定期健康檢查早期發現問題



控制三高是預防腎病變的關鍵，林謂文主任強調，糖尿病患者需將血糖控制在理想範圍，高血壓患者應將血壓維持正常，這能減輕尿蛋白並延緩腎功能惡化；飲食要降低鹽分攝取來減少腎臟負擔，維持標準體重與規律運動不僅能控制血糖，也能降低腎病變機率。



對於年輕族群，林謂文主任提醒每天喝足夠水分、避免憋尿、不濫用止痛藥，都是保護腎臟的基本功。國民健康署目前免費提供40至64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次的成人預防保健服務，包含腎功能檢查。由於腎臟是沉默器官，早期症狀不明顯，定期篩檢是及早發現問題的唯一方法。值得注意的是，即使是年輕人，也應每3至5年進行一次健康檢查，千萬別等到身體出現明顯不適才就醫，屆時可能已是腎衰竭晚期。



# 首圖來源／Freepik



