年紀都能當爸！知名診所院長「示愛遭拒」強抱女藥師「抓柔臀」下場慘了

社會中心／新北報導

女藥師突然被診所院長示愛。（圖／pixabay）

在新北市知名診所擔任藥師的小美（化名），在院長阿力（化名）的邀約下，兩人到運動場散步，過程中已經離婚的院長突然示愛，但遭小美拒絕後，阿力卻還2度揉捏小美的臀部，被依權勢猥褻罪起訴。案經一、二審上訴到三審，最高法院駁回上訴定讞，阿力仍依利用權勢猥褻罪判刑5月、得易科罰金15萬元。

判決書指出，阿力是新北一間知名診所的院長醫師，年紀已經大到可以當小美的爸，2023年4月20日晚上10時許，阿力約小美到運動場散步，過程中自己牽起小美的手，並詢問是否願意交往，但小美以「喜歡女生」為理由拒絕，沒想到竟遭阿力擁抱和抓揉臀部兩次，小美淚訴「不是摸幾下，是出力很噁心的揉」，當下小美礙於阿力的身分嚇到不敢說話，還搭阿力的車離開。

廣告 廣告

阿力辯稱，當天運動場有很多人，不可能有不禮貌的行為，自己被拒絕後，他和小美幾天相處都沒有異狀，但小美10幾天後離職，又寄了存證信函，還勒索40萬元。自己收到存證信函就直接找律師處理，也有用LINE回她說的不是事實。

一審新北地院認定罪證不足，判阿力無罪；二審高等法院審酌證人證詞，及小美數次證詞、邊講邊哭的情緒反應，改判阿力有罪，量刑5月；最高法院駁回阿力上訴，全案定讞。

更多三立新聞網報導

老夫妻賣餅35年！啃老逆子每月拿5000「想加碼」遭拒 抓狂連劈37刀弒親

帶千元逃亡剩587元！啃老逆子37刀亂刀砍死父母 「變裝、鑽巷」設斷點

開山刀狠砍父母37刀！36歲逆子落網認「長期家庭不睦」：已經忍很久了

離奇畫面曝光！女駕國道「換車道」撞內線車 他慘翻車「卡縫」輪胎失蹤

