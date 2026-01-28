年紀，不是職涯卡關的主因！企業顧問揭密「年資無效累積」5大真相

年紀大了就會遇到工作瓶頸？其實年紀不是主要原因。大人學共同創辦人、Podcast節目《大人的Small Talk》主持人姚詩豪、張國洋於《大人學獨自升級》一書中，從多年企業顧問與授課的經驗出發，提出一套可實踐的「職場奧義心法」，涵蓋職涯選擇、規劃與發展等關鍵議題，帶領讀者透過自我思考與自我提升，來面對職場的各種選擇與挑戰。以下為原書摘文：







年紀大就會遇到工作瓶頸？



人們普遍認為過了一定年紀就會遇到工作瓶頸，或者你一定也聽說過， 中年離職或被公司裁員後，很難再找到工作。不少人因此將年紀當成職涯卡關的主因，覺得40歲以後就不該再冒任何職場風險、或覺得40歲的人就沒有機會了。也常有人來問我，年紀是否真的會對職場造成影響？

我的答案卻是否定的。因為，卡關的關鍵通常都與年紀無關，而是一個人有沒有具備「與年紀相對應的價值」？ 舉例來說，假如你是一家公司的老闆，有一天半導體教父張忠謀先生來應徵，表示他願意以月薪5萬元的代價幫你工作（當然這只是假設），這時你會因為他的年紀超過80歲而拒絕嗎？









不會，相反地，你會喜出望外立刻錄用他，畢竟張忠謀是一個如此有本事、有經驗、有產業價值的人。你知道他雖然年齡大，但不僅沒有與趨勢脫節，在很多議題上比所有人前衛，你甚至會覺得自己賺到了。

所以職涯的卡關，從來就不只是年紀問題。並不是年紀到了就會碰到瓶頸，而是很多人年紀到了，卻沒有具備那個年紀應該有的能力：沒有辦法獨當一面、沒有一技之長、沒有辦法帶兵打仗、沒有顯赫戰功或是沒有人脈背書等。

資歷無效累積5大原因



我常看到很多學員，職涯岌岌可危，卻都沒有意識到，問題不是出在年齡，而是沒有正確地累積經歷，或者也可以說，他們雖然工作了10多年，卻都在做「無效累積」。根據我的觀察，導致無效累積的原因，大概有以下幾種：

1. 空有年資卻沒有累積價值

有些人工作的中心思想是「錢多事少離家近」，於是面對老闆交付的任務，總是選擇推託、能閃則閃；或只想完成職務上最低限度的工作，甚至還因為判斷力不佳，老挑些沒有功勞只有苦勞的事來做，好比影印、會議記錄、借設備等等；又或者有些人確實學過當時很新的技術，但如今已經過時，也沒有再繼續學習新技能。

如果到了一定年紀，給團隊不敢帶、負責技術又懂得不全面、賣東西亦不會、解決問題也做不到、對應客戶也搞不定，那確實就會慢慢地讓處境變危險。這些人一旦被迫離開舊環境，去外面謀職，就會發現自己無法跟面試官解釋，過去這麼長的工作經驗究竟累積了哪些價值？

2. 滾石不生苔

有些人則是會頻繁轉換工作與產業，但彼此的關聯性極低，或者只從事一些技術性較低的工作，好比行政庶務、超商店員、加油站員工等等，即使工作經歷洋洋灑灑，也看不出來他具備了哪些專業能力。

其實並不需要多特殊的能力，就算只是很會賣車、很擅長當客服都可以，但就是要不斷精進，把一個技能練到最強，以便哪天需要時，可以拿出來說服別人，證明自身有能力。李小龍曾說過：「我不害怕曾經練過一萬種踢法的人，但我害怕一種踢法練過一萬次的人。」頻繁轉換互無相關的工作，正所謂「滾石不生苔，轉業不聚財」，是很難累積出個人價值的。這也是前面章節提到，以為自己是勇敢跨出舒適圈，但其實只是在不同領域中累積初階技能而已。

3. 過度依賴組織，技能發展狹窄

有些人確實很認真，但卻是用心在對個人成長沒有價值的事情上，以致於累積的技能過於狹窄。比方你在某公司獨有的特殊流程上用盡苦心、努力學習，好不容易才具備該流程的執行技術。從好處來看，確實會讓公司對你委以重任，但反過來說，你也只能依附在該公司的體制才有發展性。因為離開這家公司，你的技術便毫無用武之地。

4. 年資價值無法被簡單聽懂

不可諱言，有些技能不會因為年紀越長而產生很大的能力差異。好比總機工作，一個40歲的總機確實會比剛畢業的新人強，但是很難保證，會比一個30歲的總機厲害。又或者有些技術並不高深，學個一年半載就能游刃有餘，這個時候你也很難說服老闆，為什麼要雇用一個40歲而不是25歲的人？

所以，只要你在一個領域待久了，但無法簡單、立即地跟他人證明，讓別人聽懂你很厲害，那很高機率就是價值的累積不夠明確。

5. 以為永遠可以從基層做起

不少人有一種誤解，以為最差的情況就是退回原點。在某些人的想像中，自己永遠可以從基層做起。認為只要自己肯學、願意拿較低的薪資，就應該可以重新開始。然而這件事並沒有想像中的簡單，或許你願意屈就，但站在老闆的立場，卻極有可能不會聘請你。

因為一來他會懷疑你的穩定性，也不確定你的學習能力如何，再者他也很難相信，一個40歲已經有過高薪經驗的經理，會甘願來當個月薪3萬元的基層員工。就算你一開始願意拿低薪，但時間一久或許你也有可能會後悔，覺得太辛苦。

所以很多老闆在基礎職缺上，確實會寧可找個社會新鮮人。反正基礎職缺年輕人也夠用了，直接聘用一個不覺得3萬委屈的人，也好過幾個月之後又要重新找人。因此想要打掉重練、從基層做起，反而未必是容易的事。

這也是高齡求職困難的尷尬點。無法證明自己能勝任資深職缺，但基層職缺老闆又不想冒險。最好的方式，其實是讓自己準備好，讓自己的能力配得上年紀，那就不用擔心中年失業的問題。

（本文摘自／大人學獨自升級：真正的升級是擴大舒適圈【職場終極奧義】／三采文化）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為年紀，不是職涯卡關的主因！企業顧問揭密「年資無效累積」5大真相