年終假期追媽祖神旅行登高祈福 阿里山賓館推「追女神遊阿里山」住房專案再享2026春節住房早鳥8折優惠

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】鐵道迷必追，2025歲末祈福小火車之旅，莫過於12月19日~12月22日盛大登場的阿里山神旅行！位於阿里山森林遊樂園區阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，凡於12月18日~12月20日入住4人房型一泊二食專案每人4,980元起、3天2夜連續住2晚享88折；即日起至12月14日前預訂2026春節住房專案即享8折優惠，加贈森林系經典款新春限定福袋乙個。把握年前，隨媽祖一起登高迎新，入住阿里山頂尖飯店，不要錯過阿里山賓館年末超值快閃優惠！

阿里山神旅行，集結澎湖、金門、馬祖和嘉義新港媽祖，於12月19日嘉義市啟駕，搭乘林鐵栩悅號前往阿里山，偕同嘉義縣18鄉鎮20多尊神明於12月20日清晨5:00在阿里山祝山觀日平台同登祈福。阿里山賓館絕佳地理位置，信眾可以就近到祝山觀日平台與媽祖一起迎曙光、誦經文祈願，凡於12月18日~12月20日入住「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」專案，4人房型一泊二食每人4,980元起、4人房型3天2夜連續住2晚每人9,900元起含早、晚餐，讓民眾輕鬆愉快的與媽祖共遊阿里山。

此外，時值年終歲末，阿里山賓館推出”駿馬奔騰”喜迎新年早鳥優惠，即日起至12月14日前預訂2026年2月14日~2月21日春節住房專案即享8折優惠，加贈阿里山經典款《森林密馬·一馬當先》新春福袋乙個，在新春期間搶先體驗初櫻綻放、迷霧秘境，搭乘阿里山林鐵小火車，享受世界史詩級鐵道穿越森林的愜意，沉浸櫻花初綻的粉紅浪漫。

迎接新年之際，千萬不要錯過與媽祖同行迎曙光祈福的機會，而想要與媽祖同車搭上林鐵栩悅號來阿里山的民眾，即日起至12月3日報名阿里山風景區管理處”阿里山神旅行．抵嘉”抽栩悅號車票(詳情請洽阿里山新印象FB)就有機會與媽祖同車抵達阿里山車站，12月18日~12月20日入住阿里山賓館”媽祖抵嘉”住房專案享超值優惠，迎接嶄新2026年！

圖：2025歲末祈福小火車之旅，莫過於12月19日~12月22日盛大登場的阿里山神旅行！位於阿里山森林遊樂園區阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，請民眾把握年前，隨媽祖一起登高迎新，入住阿里山頂尖飯店，不要錯過阿里山賓館年末超值快閃優惠！（記者吳瑞興翻攝）