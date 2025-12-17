年終加碼靠自己！台彩馬年春節「大樂透連19天開獎」 刮刮樂百萬獎金登場

台彩馬年春節「大樂透連19天開獎」。（示意圖／報系資料照）

台灣彩券公司即起推出刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價新台幣200元，頭獎100萬元共有60個，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元。此外，115年2月春節期間彩券加碼也曝光，獎項連續2年未納入威力彩，其中大樂透、49樂合彩預計從2月12日起「天天開獎」至3月2日，連續19天開獎。

台彩公司公告，電腦型彩券大樂透、49樂合彩於115年春節加碼活動舉辦期間，各增加14個開獎日，也就是2月12日開始連續19天開獎至3月2日。

至於電腦型彩券今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩，於115年春節加碼活動舉辦期間，各增加3個開獎日，包含2月15日、2月22日、3月1日。

115年春節加碼期間增加開獎日。（圖／台灣彩券）

另一方面，台彩公司已於12月16日起推出刮刮樂「百萬年終獎金」，每張售價200元，玩法豐富多元有趣，只要刮出「鈔票」符號就得獎金500元。

獎項規劃更是目前市面上百萬獎項個數最多的遊戲，頭獎100萬元多達60個，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元，總中獎率33.72%。台彩公司推薦民眾迎接年終歡聚時刻，與同事或三五好友相約刮獎趣，有機會刮出獎金，放大自己的年終。

刮刮樂「百萬年終獎金」60個頭獎100萬元，總獎項超過154萬個，總獎金逾6.1億元。（圖／台灣彩券）

「百萬年終獎金」刮刮樂發行細節。（圖／台灣彩券）

