年終加碼！彰化工程行老闆為犒賞霸氣送員工刮刮樂 1買法刮中100萬

記者陳佳鈴／台中報導

彰化工程行老闆則是為了慰勞員工，豪氣買下「整本」刮刮樂，結果好心有好報，抱走百萬大獎。（圖／台灣彩券提供）

命中中大獎，財神爺真的會給提示！台彩公司今（28日）分享兩則幸運中獎故事，分別發生在台中與彰化。一對年輕夫妻因妻子「夢見燕子」，並在彩券行門口親眼見到燕子築巢，順手一刮竟中了100萬元；另一位彰化工程行老闆則是為了慰勞員工，豪氣買下「整本」刮刮樂，結果好心有好報，同樣幸運抱走百萬大獎。

彰化縣二林鎮「巧富有彩券行」傳出喜訊！一位年輕的工程行老闆，平時待員工不薄。日前下班後，他帶著工班師傅到店裡，霸氣買下一整本「2,000萬超級紅包」讓大家同樂。第一次就幸運刮中10萬元，老闆開心之餘，還大方包紅包給店家，並開玩笑說要讓店裡的招財蟾蜍「多咬點財氣」。

沒想到隔幾天，因年節趕工，師傅們加班疲憊，老闆為了提振士氣，下工後再次帶隊到彩券行，二話不說又買了一本。這一次財神爺加碼送禮，竟然刮出了100萬元大獎，讓現場師傅們歡呼聲不斷，直呼老闆真的太有福氣。

另一則神奇故事發生在台中市太平區「包旺彩券行」。一對30多歲的年輕夫妻前往買彩券，先生透露兩人特地先去拜拜祈求好運。太太則分享了一個奇特的夢境，表示前一晚「夢見燕子」，結果一到彩券行門口，驚喜發現真的有燕子在築巢。

太太認為這是天大的吉兆，覺得格外有緣，便憑直覺挑了一張「2,000萬超級紅包」。果不其然，一刮開就發現中了100萬元。夫妻倆當場又驚又喜，太太更是激動到差點落淚，直呼：「燕子真的來報恩了！」

