年終只拿3600元好氣！律師揭真相：年終是恩惠 想討回只剩「這招」

實習記者藍子瑄／台北報導

近日有網友在社群發文透露，自己年終僅拿到「3600元」，直問「該離職了嗎？」貼文曝光後引發共鳴。（示意圖／資料庫）

年終獎金是支撐上班族士氣的重要指標，但金額落差過大，也讓不少人開始思考去留。近日一名網友在社群發文透露，自己年終僅拿到「3600元」，直問「該離職了嗎？」貼文曝光後引發共鳴。對此，律師林正椈表示，年終獎金在法律上不算工資，而是屬於獎勵性質，雇主有權決定要不要發放，因此就算年終拿得少，甚至沒有，也不一定違法。

年終只拿3600元掀共鳴 網友苦笑：今年景氣真的差

貼文底下留言一面倒安慰，認為年終多寡與產業景氣、公司營運息息相關，也有人直言「至少還有領到」、「我只拿過715元，還被扣跨行轉帳手續費」。不過，也有不少勞工疑惑，年終獎金拿得少，甚至完全沒發，究竟能不能依法向公司爭取？

年終不是工資？律師揭關鍵：雇主依法無強制義務

對此，林正椈指出，依我國勞動法規及法院實務見解，年終獎金屬於「非經常性給與」，性質上偏向勉勵，並不被認定為工資。換句話說，雇主依法僅需全額給付工資，是否發放年終，原則上屬於老闆可自行決定的範圍，即便勞工認為自己表現良好、有苦勞也有功勞，法律上仍難以強制要求。

想依法爭年終幾乎沒戲？法院常見「3理由」全否決

林正椈進一步指出，過往判例中，法院對於多數「依法爭年終」的主張，幾乎都不採納。像是勞工主張「公司過去多年都有固定發年終」、「工作規則寫明依營運狀況酌發」，甚至認為「其他同事都有領」，法院皆認定這些僅屬雇主過往決策或管理彈性，無法因此推論雇主負有法律給付義務。

唯一有機會討回來？契約「白紙黑字」才是關鍵

不過，並非所有情況都無解。林正椈說明，若勞動契約中明確載明「保障年薪N個月」或「保證年終N個月」，基於契約自由原則，雇主即應受該約定拘束，不得任意取消或短發。若雇主未依約給付，勞工便有法律依據可要求補足。

