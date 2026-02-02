年終只領1600！他怨「我是很賤的人嗎？」 一票網嘆：有領就贏了

許多人都很在意年終獎金，有網友抱怨自己只領了1600元，引發其他網友熱烈討論。示意圖 /PhotoAC

一名網友在Threads上感嘆，明明公司營業額破億，但年終獎金只發了1600元，「我是什麼很賤的人嗎？」不過許多網友都說自己這次沒有領到年終，有領到就已經贏了，「有年終就要偷笑了」。

原PO在Threads上發文表示，自己在這間公司已經待了2年，公司去年營業額破億元，老闆今年還在七期買房子跟換車，但換來的卻是叫他除夕當天要加班，以及僅僅1600元的年終，「我是什麼很賤的人嗎？」

還有一名網友在Dcard工作板發文，說自己公司年終規定因為只到職7個月，所以換算下來42000元的月薪，只能領到24500元左右，連30000元都沒有，好奇「到底大家是怎麼可以找到年終一發就幾十萬的？」

廣告 廣告

許多網友看後表示，「有就不錯了，又不是一定要發」、「你已經贏過台灣8成了」、「不錯了，台灣8成沒有」、「我沒有年終，你炫耀文」、「不忍直視。但這邊還是要說一堆人說很多沒年終，但是底薪有可能屌打一堆人」、「我年終3600，贏了」、「公司賺錢是進老闆口袋，員工湯都喝不到」、「說真的，如果不想發年終就不要發，這種數字感覺是在羞辱人」、「1600，不如不要發，該換公司了」、「好扯，第一次看到年終這麼少的」

貼文也引發網友熱烈討論，究竟哪些工作才能領到鉅額的年終獎金呢？網友紛紛留言「我也想找到年終好幾個月的」、「選對科系，選對產業，選對公司」、「請找產線端，或業務類，或研發單位，或部門單位在公司中是屬於為其賺錢的主力」、「產業別很重要」、「科技業、金融業、航運」、「進對公司，比學歷重要」、「年終也能領10幾萬到甚至到數十萬的，大概就是金融業的大公司吧」、「就我目前知道年終高的產業：銀行、電信、航空、科技業」。



回到原文

更多鏡報報導

妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

驚悚！男子單挑「巨大眼鏡王蛇」 徒手抓尾巴硬拖出屋

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」 網揪可疑破綻「被奪舍」：AI感超重

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出