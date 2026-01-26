年終問卷竟要員工選「誰該被開除」！義大利零件廠挨轟：把裁員變投票
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
正值企業進行績效考核之際，義大利一間洗衣機零件製造商爆出爭議管理作法。該公司發給百餘名員工內部問卷，詢問若公司必須裁員，哪些類型的同事應優先被解僱，被當地媒體形容為現實版「魷魚遊戲」，引發撻伐。
外媒報導，義大利東北部維尼托（Veneto）的洗衣機零件製造商Bluergo去年12月發放問卷，題目直接問「若公司需要裁員，哪個類型的同事應該被優先開除？」。
問卷列出四個選項，包括自願離職者、兼職員工、無家庭負擔者以及最年輕的員工；另設「其他」欄位，讓員工自行填寫建議名單，且還要求受訪者必須署名，因而引爆外界批評。
義大利金屬工人工會強烈反彈，工會幹部莫雷托（Manuel Moretto）痛批，資方試圖把裁員的道德壓力轉嫁給員工，這種羞辱性做法無法接受，工會將堅決抵制。
面對輿論壓力，Bluergo則表示產業正面臨危機，調查目的在了解內部氛圍，並盡可能避免裁員。據了解，爭議爆發前僅約10名員工繳回問卷。
