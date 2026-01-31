年終大掃除不崩潰！窗戶怎麼擦才乾淨？ 專家親授「超省力4步驟」：玻璃秒變透明

很多人大掃除都很怕擦窗戶，達人分享4個步驟，可以清潔起來輕輕鬆鬆，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

農曆春節進入倒數半個月，民眾已經陸續趁著假日開始大掃除，但家中窗戶平常就很少清理，到了大掃除可能也覺得很麻煩。家事達人陳映如特別分享清潔窗戶4步驟，並表示只要掌握順序和工具，就能做得輕輕鬆鬆。

家事達人陳映如近日在「Sona Queen的生活筆記本」粉專發文表示，年終掃除最怕擦窗戶，但其實只要順序對、工具用對，真的輕鬆很多。她整理分享清潔窗戶4個步驟，首先用除塵撢，把灰塵清乾淨；第二步是噴玻璃清潔劑，且記得不要噴太多，不然只會更難擦；接著用擰乾的濕布，均勻擦拭玻璃；最後用玻璃刮刀由上往下，一次刮乾淨。

陳映如表示，「照這個步驟做，擦窗戶其實沒那麼可怕」。

至於，有網友問到，大樓朝外窗戶的玻璃沒辦法全擦到，可有什麼辦法嗎？陳映如回覆指出，可以使用玻璃機器人、磁吸式兩片用夾的擦玻璃工具，但她提醒，如果是太厚的玻璃，並不適合這類工具。

陳映如另外提供省錢又安全的方法，就是用平板拖把調成適合的桿子長度，並在拖把布上噴玻璃清潔劑，伸到外面窗戶擦拭，只是這種方法有其限制，可能無法完整擦拭。

