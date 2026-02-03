年終大掃除丟黃金 清潔隊員尋獲7兩多金項鍊與戒指

cnews204260203a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆春節將至，不少民眾趁年關前，進行居家大掃除，整理家中雜物汰舊換新。新北市瑞芳警分局表示，轄內1戶住家依大型家具垃圾棄置規定通報里長，依約於1月31日將要丟棄的衣櫃，放在瑞芳區山尖路1處空地，等待清潔隊前往回收。昨（2）日上午9時許，清潔隊人員蔡憲朋、林秉鴻、蔡培民等，到場回收衣櫃時，意外在衣櫃下方抽屜內，發現兩個包包，打開後赫然發現內有3條金項鍊、1枚金戒指及1只金手鏈，總重約7兩多，市值將近新台幣130萬元。

警方表示，3名清潔隊員立即將黃金飾品，送至轄區瑞芳派出所報案處理。派出所員警趙晏含受理後，依地緣關係判斷，細心發現金戒指上似乎刻有姓名，隨即聯繫丟棄衣櫃地點所屬的石山里里長吳乾正協助查證。吳姓里長隨即回想起，的確有住戶通報，要丟棄大型家具，並要求協助聯繫清潔隊回收。員警進一步透過系統確認失主身分後，順利聯繫當事人到派出所認領。

cnews204260203a02

瑞芳警分局表示，令人意外的是，失主直到接獲警方通知，還不知道金飾竟放置於衣櫃抽屜內，而丟掉衣櫃是失主的兒媳婦。她於1月31日晚間7時30分左右，在不知情下將黃金金飾連同衣櫃一併丟掉了。意外找回金飾後，也對於警方、清潔隊與里長的細心協助，頻頻表達感謝，直呼「真的太幸運了」。

瑞芳警分局表示，春節前後為居家清潔、整理的高峰期，常有民眾因一時疏忽，將貴重財物隨雜物或舊家具一併丟棄。也呼籲，年終大掃除時，務必仔細檢查抽屜、櫃子、收納盒及舊家具內部，貴重物品應先集中妥善保管，確認無誤後再行丟棄大型垃圾或雜物，才能安心迎接新的一年。

照片來源：新北市警方提供

