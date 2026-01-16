年終大掃除啟動 彰化環保局籲民眾及早預約清運大型家具

▲年終大掃除正當時，彰化縣環保局提醒民眾把握時間預約清運巨大家具。（圖／彰化縣環保局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將近，為提升全縣整體環境清潔，並配合民眾年終大掃除的生活習慣，彰化縣政府環保局會同26鄉鎮市公所，自115年1月16日起至2月15日止，推動為期1個月的「年終大掃除暨環境清潔月」活動，協助民眾清運大型家具與巨大廢棄物，共同迎接乾淨清爽的新年。

環保局指出，活動期間各鄉鎮市清潔隊將配合清運大型家具，但民眾務必事先向所在地清潔隊電話登記，未登記者將不受理清運。住戶、商店及工廠應自行清理戶內（含騎樓）及戶外周邊2公尺範圍內環境，政府機關與公營機構則須負責辦公廳舍周邊50公尺內的整體外觀清潔，以提升公共空間整潔度。

環保局也同步公布26鄉鎮市大型家具及巨大廢棄物清運聯絡電話與登記期間，提醒民眾切勿心存僥倖任意棄置。若經查證屬實，將依《廢棄物清理法》裁處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。

針對大型家具排出，環保局特別提醒民眾務必遵守「三要」原則，包括要事先登記、家具夾層及抽屜須清空，避免現金、金飾等貴重物品隨同清運，以及依指定時間與地點擺放，不得隨意棄置，以免影響清潔作業及市容。

此外，環保局也呼籲轄內各機關學校、公司行號及商店攤商主動整理門前及周邊環境，發揮公私協力精神，共同營造乾淨、宜居的生活家園。相關清運資訊與登記方式，民眾可至所在地鄉鎮市公所官網或臉書粉絲專頁查詢。