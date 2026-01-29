年終大掃除環保局加強垃圾清運 除舊佈新喜迎馬年

迎接農曆新年到來，高雄市二月九至十五期間將加強大型垃圾清運，以提供市民完善、順暢的垃圾收運服務。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

為迎接農曆新年到來，配合市民歲末「除舊佈新」的大掃除習慣，環保局二十九日指出，已制定一一五年春節期間垃圾清運計畫，訂二月九至十五期間將加強大型垃圾清運，以提供市民完善、順暢的垃圾收運服務。

環保局並指出，十五日當日晚間加強清運；十六日除夕各區將於上午提早清運垃圾，晚間停止清運，讓辛勞一整年的清潔隊員能返家與家人圍爐團圓；十七至十九日農曆初一至初三停止清運垃圾；二月二十日農曆初四上午起加強清運，當日晚間恢復正常清運。

環保局提醒，為確保清運安全，請市民務必正確分類並妥善處理五大危險物品，切勿直接丟入垃圾車：一、高壓瓶罐（髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等）請先排空，交由資源回收車回收；二、食用性粉狀物（奶粉、麵粉等）請加水後交付廚餘回收；三、香灰及未燃盡金紙，請澆水後裝袋，交由垃圾車清運；四、鋰電池、行動電源：請單獨分開，交資源回收車或連鎖便利商店回收；五、滅火器、瓦斯桶，請交由原購買店家回收再利用。