年終大掃除開跑 新北環保局攜手里長相揪拚乾淨迎新年

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年前的大掃除被視為台灣人一年一度的「年度重置」，新北市政府環保局邀請市民提早動起來，清環境、除霉運、迎好運；17日於石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，號召市民「相揪厝邊，作伙拼乾淨」，以實際行動迎接嶄新一年。

圖／石門區尖鹿里環保志義工整理環境。（新北市政府環保局提供）

活動由新北市政府環保局長程大維、石門區長吳家兆，率領在地9位里長及志義工共同參與，透過整理環境、清掃街道；程大維表示，「環境好不好，看里長就知道」，里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從日常巡查、道路清潔、資源回收、病媒防治到環境教育宣導，皆投入大量心力。

程大維指出，目前新北市已有超過七成的里訂定每週或每兩週固定的「環境清潔日」，推動超過10年的「里環境認證」制度，也已建立穩固的公私夥伴關係；去年共有805個里參與認證，參與率達78%，創下歷年新高，顯示「環境要好，靠夥伴力量」已成為市民共識。

環保局提醒，年終大掃除應兼顧室內與戶外環境，不僅要做好居家室內整理，戶外環境也同樣重要，戶外可加強清掃住家周邊道路、後巷，清除積水容器與閒置物品，降低病媒蚊孳生風險；室內清潔則建議選用具環保標章的清潔用品，並注意通風、安全防護及避免清潔劑混用。

此外，年終清理務必落實垃圾分類，一般垃圾、廚餘與資源回收應依規定交付，大型家具清運須提前向清潔隊預約，詳情可至環保局的「回收物品易查通」網站；環保局補充，年終大掃除自石門區開跑，期盼深化「自己的環境自己顧」理念，讓整潔成為日常習慣，共同迎接乾淨、有福氣的新一年。

